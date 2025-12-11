Делян Пеевски след падането на правителството: Печелившият е друг и той идва днес

Изявление на лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски след падането на правителството. Той говори пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.

„Ние сме подкрепяли коалицията заради бюджета, който беше много социален и ние го защитавахме. Нашето мнение е, че България трябва да бъде социална държава и да помага на хората, затова в момента цялата отговорност е на коалицията „Сорос“ – ПП-ДБ имам предвид“, каза той.

И се обърна към тях:

„Само да и кажа нещо, печелившият е друг и той идва днес“.