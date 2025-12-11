Делян Пеевски след падането на правителството: Печелившият е друг и той идва днес
Изявление на лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски след падането на правителството. Той говори пред журналисти в кулоарите на Народното събрание.
„Ние сме подкрепяли коалицията заради бюджета, който беше много социален и ние го защитавахме. Нашето мнение е, че България трябва да бъде социална държава и да помага на хората, затова в момента цялата отговорност е на коалицията „Сорос“ – ПП-ДБ имам предвид“, каза той.
И се обърна към тях:
„Само да и кажа нещо, печелившият е друг и той идва днес“.
Още по темата:
- » „НЕ на омразата!”: „ДПС-Ново начало“ организират митинги в страната
- » Пеевски в Кърджали: Утре по мирен начин ще изразим нашата воля за една мирна и спокойна България!
- » Пеевски посочи точните места на контрапротеста си във вторник, 9 декември
Коментирай
Най-четено от Политика
Борисов: Днес ще направя един тест, за да разберем дали работя с Пеевски13:10 05.12.2025 | Политика
Борисов вече и в TikTok: Изцяло нов бюджет до Нова година15:30 05.12.2025 | Политика
Последно от Политика