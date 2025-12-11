Костадинов: Честито на целия български народ
„Честито на целия български народ, че успяхме заедно да покажем на управляващите престъпници, че не може повече да се гаврят с народа”. Това заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.
Оттук нататък той призова за бърза процедура с първи, втори и трети мандат, за да се организират след това бързо избори. „Основната ни цел ще е да предизвикаме колкото се може повече хора да гласуват, независимо дали за нас, или за друг. Ако няма висока избирателна активност, ще получим повторение на това, срещу което протестирахме”, каза Костадинов.
Още по темата:
- » BIRD: Костадин Костадинов е окончателно осъден за клевета
- » Костадинов предупреди за нов неконтролируем скок на цените заради еврозоната
- » Костадин Костадинов: Това правителство ще падне
Коментирай
Най-четено от Политика
Борисов: Днес ще направя един тест, за да разберем дали работя с Пеевски13:10 05.12.2025 | Политика
Борисов вече и в TikTok: Изцяло нов бюджет до Нова година15:30 05.12.2025 | Политика
Последно от Политика