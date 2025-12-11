Костадинов: Честито на целия български народ

„Честито на целия български народ, че успяхме заедно да покажем на управляващите престъпници, че не може повече да се гаврят с народа”. Това заяви лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Оттук нататък той призова за бърза процедура с първи, втори и трети мандат, за да се организират след това бързо избори. „Основната ни цел ще е да предизвикаме колкото се може повече хора да гласуват, независимо дали за нас, или за друг. Ако няма висока избирателна активност, ще получим повторение на това, срещу което протестирахме”, каза Костадинов.