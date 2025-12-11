Тошко Йорданов : Едно общество трябва да взима решения и да носи последствията от тях

„Преди една година в поредната осма предизборна кампания помните какво беше искането – правителство на всяка цена. ИТН имаше избор – да идем на осми или девети избори, или стабилност. Избрахме второто и постигнахме успехи“. Това каза на пресконференция депутатът от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов, след като правителството на Росен Желязков подаде оставка.

„Влизаме в еврозоната. Задължени сме да чуем какво искат българските граждани. Днешните протести бяха организирани от хора, които хвърлиха държавата в хаос. След като хората искат промяна, има демократични инструменти. Тяхна е волята. Чухме българските граждани“, добави Балабанов.



„Ясно е какво се случва. Държа да запомните всички, че едно общество трябва да взима решения и да носи последствията от тях. След като няма да има правителство, отговорността не е на нито една от партиите, които бяхме в управлението. На много от вас ще ви се плаче от бюджета. Българското общество предпочете това. Ние не сме закопчани за тази власт. Отговорността е на всички тези, които предизвикаха този хаос – липсата на бюджет, липсата на социални придобивки. Същият този Асен Василев, който пищя с мъжествения си глас, увеличаваше данъци“, допълни Тошко Йорданов.