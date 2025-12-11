  • Instagram
Оставката е факт - Кабинетът на Росен Желязков пада след протестите

Оставката е факт - Кабинетът на Росен Желязков пада след протестите
Правителството на Росен Желязков подаде оставка.

Изненада на политическия терен. Вместо гласуване вот на недоверие, премиерът Росен Желязков излезе на трибунка в Народното събрание, на която обяви, че кабинетът подава оставка.

"Осъзнаваме, че протестът беше срещу арогантност самонадеяност, това не е социален протест, а беше протест за ценности. Не беше срещи политически опонент за политики, а за отношение и затова обединява различни компоненти от българското общество", заяви Желязков.

Според премиера протестът трябва да излъчи своите лидери, които да кажат как ще преведат страната през идните месеци.

Вотът трябваше да се проведе в 13:30 ч.

Павела Митова от ИТН обаче поиска 30 минути почивка, като не уточни причината. Искането ѝ беше съпроводено от викове "оставка".

БСП не присъстваше в пленарната зала преди гласуването.

Бойко Борисов също не се яви. Нямаше ги и министрите от кабинета на Росен Желязков.

