"3 независими и сигурни източници": Правителството подава оставка до минути!
Кабинетът "Желязков" на 100% подава оставка днес.
Това научи "Фокус" от 3 независими и сигурни източници.
Всеки момент се очаква пресконференция, на която ще бъде обявена оставката на кабинета.
