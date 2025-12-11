Военно положение и избори: Дилемата пред Киев ОБЗОР

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е готов да свика избори - ключово изискване на Москва, а сега и на Вашингтон - ако САЩ и европейските съюзници предоставят на Киев гаранции за сигурността на вота.

Зеленски посочи потенциален срок от два до три месеца. Агенция Ройтерс представя някои от препятствията, които трябва да бъдат преодолени преди произвеждането на избори в Украйна.

Какви са съображенията за сигурността?

В Украйна, където последните избори бяха през 2019 г., е въведено военно положение от февруари 2022 г., когато започна руската пълномащабна инвазия. По време на военно положение в Украйна не се допуска провеждането на избори.

Русия смята Зеленски за нелегитимен лидер с аргумента, че мандатът му е изтекъл през май 2024 г. и следователно не може да сключва мирни споразумения от името на Украйна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп критикува липсата на избори в интервю за сп. "Политико", публикувано във вторник, като заяви, че е време в страната да бъдат произведени избори и обвини Киев, че използва войната като аргумент да не организира вота.

Боевете между руските и украинските сили продължават по протежение на повече от 1200 километра в източната, южната и северната част на Украйна. Стотици руски безпилотни летателни апарати и ракети редовно поразяват украински градове и селища, намиращи се далеч от фронтовата линия. Електроснабдяването често бива прекъсвано поради руските атаки срещу енергийния сектор и различни обекти от енергийната инфраструктура.

Повечето украинци се противопоставят на идеята за избори по време на война, заяви Антон Грушецки, изпълнителен директор на Киевския международен институт по социология, позовавайки се на резултатите от скорошно социологическо проучване.

Политическият анализатор Володимир Фесенко заяви, че най-малко прекратяването на огъня по въздух е жизненоважна първа стъпка, за да се започне обмислянето на вот. Според него Украйна трябва да създаде от нулата законодателна рамка за изборите, включително нов закон, който да определи времето, в което ще се произведе вота, правилата и процедурите около него. Фесенко оцени, че за това ще са необходими около шест месеца.

Анализатори заявиха, че Киев също така ще трябва да предотврати и всякакви възможни опити за манипулации от страна на Русия.

Къде са украинските избиратели?

Милиони украинци ще се сблъскат с трудности при гласуването, заявиха анализатори и официални представители.

Данните сочат, че към края на 2025 г. над 4,3 милиона украинци имат статут на временно защитени лица на територията на Европейския съюз. За да им се даде възможност да гласуват, Киев трябва да организира стотици избирателни секции в цяла Европа.

Над четири милиона украинци са регистрирани като вътрешно разселени лица. Регистрирането на всички разселени лица би било трудна задача, изискваща време и финансови средства, смятат анализатори.

Около един милион души служат във Въоръжените сили на Украйна. Организирането на свободни и честни избори на фронта ще бъде трудно и може да изисква законодателни промени.

Украински официални представители изчисляват, че към 2024 г. 4,5 милиона пълнолетни украинци са останали в окупираните от Русия територии. Русия контролира около 19 процента от украинската територия.

Държавният регистър на избирателите трябва да актуализира данните си за избирателите и избирателните секции.

Какви са шансовете на Зеленски?

Според проучвания, проведени от Киевския международен институт по социология и други социологически агенции, Зеленски би имал големи шансове за преизбиране. Популярността на Зеленски в Украйна беше около 90 процента в началото на войната, но оттогава е спаднала до около 55 процента, показват проучванията.

Политически анализатори и социолози заявиха, че рейтингът на Зеленски е бил накърнен от големия корупционен скандал в енергийния сектор, но че Зеленски остава фаворит сред останалите традиционни политици.

Проучванията показват, че генерал Валерий Залужни, посланик на Украйна във Великобритания и бивш главнокомандващ украинските въоръжени сили, е единственият кандидат, който би представлявал сериозна заплаха за Зеленски. Залужни досега не е обявявал политически амбиции, като заявява, че докато войната продължава, фокусът трябва да бъде върху защитата на страната.