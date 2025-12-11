Мариан Бачев: Влагаме 35 милиона евро повече за сектор "Култура" през 2026

Министерството на културата планира да разполага с бюджет от 269 427 000 евро през 2026 година. Това стана ясно от думите на министъра на културата Мариан Бачев, който представи финансовата рамка по време на днешното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание. Депутатите обсъждат на първо четене законопроекта за държавния бюджет, внесен от Министерския съвет на 8 декември.

"Може би най-съществената и очаквана промяна в новия проект е заложеното увеличение на възнагражденията с 10% за структурите, за които не са предвидени други увеличения", заяви Мариан Бачев, цитиран от БТА.

Общото увеличение на бюджета спрямо 2025 година е в размер на 35 682 800 евро. Министърът поясни, че допълнителните средства ще бъдат насочени към няколко ключови пера. За държавните културни институти в областта на сценичните изкуства са заделени 17 458 900 евро, които ще се разпределят на база единни разходни стандарти и реализирани приходи от билети.

За повишаване на заплатите на персонала с 10% в структурите, които нямат други предвидени увеличения, държавата отделя 8 940 500 евро. Осигурени са и 4 459 700 евро за педагогическите специалисти, като целта е техните възнаграждения да достигнат нива от поне 125% от средната работна заплата за страната.

Средства за кино и опазване на наследството

В план-сметката за догодина се запазват нивата на държавно подпомагане за филмовата индустрия – 2 769 100 евро. Предвидени са още над 1,3 милиона евро за капиталови разходи на министерството и допълнителни средства за Националния дарителски фонд "13 века България". Заделени са и средства за парични награди за особени заслуги към държавата, както и за издръжка на институтите в областта на културното наследство.

Повече пари за музеи, галерии и читалища

През 2026 година държавата поема финансирането на още 49 общински музея и художествени галерии като делегирана дейност, за което са предвидени 6,4 милиона евро. Увеличава се и субсидираната численост на персонала в тези институции с 320 бройки.

"Може би е важно да отбележим, защото темата е гореща – по отношение на читалищата стандартът на субсидирана бройка се увеличава от 9998 евро през 2025 г. на 11 240 евро", посочи министър Бачев.

Общата сума за 7856 субсидирани бройки в читалищата ще надхвърли 88,3 милиона евро, като числеността им също се увеличава с 63 щатни места спрямо предходната година.