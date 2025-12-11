Карлос Насар грабна "Спортен Икар" за втора поредна година

Фондация "Български спорт" определи щангиста Карлос Насар за носител на голямата награда "Спортен Икар" за 2025 година. Това стана ясно днес, след като организацията обяви официално имената на призьорите за настоящия сезон. Тежкоатлетът печели престижното отличие за втора поредна година, затвърждавайки доминацията си в световния спорт.

Непобедим на подиума

Изборът на Насар е логичен след изключително силната му година. Той завоюва третата си европейска титла, а съвсем наскоро триумфира и като световен шампион, поставяйки нови стандарти в своята категория. През 2024 година той също беше удостоен с приза, след като стана олимпийски шампион на Игрите в Париж.

Традиционните награди на фондацията се връчват вече 33 години и целят да отличат състезателите с най-значими постижения и принос към българския спорт.

Церемония по награждаване

Официалното връчване на статуетките ще се проведе на 19 декември от 11:00 часа в "Гранд Хотел София". Организаторите са подготвили отличия в няколко категории, обхващащи както утвърдени имена, така и млади таланти.

Пълен списък на победителите

Журито определи следните победители в отделните категории за 2025 година:

"Спортен Икар" на годината: Карлос Насар (вдигане на тежести)

Шампионско дълголетие: Радослав Янков (сноуборд)

Впечатляващо представяне: Алберт Попов (ски) и Тервел Замфиров (сноуборд)

Пробив в световния спорт: Симеон Николов (волейбол) и Малена Замфирова (сноуборд)

Достойно представяне: Александър Николов (волейбол), Божидар Саръбоюков (волейбол) и Милена Тодорова (биатлон)

Трайно присъствие в световния спорт: Йоана Илиева (фехтовка), Стилияна Николова (художествена гимнастика) и Радослав Росенов (бокс)

Специални отличия

Фондацията ще награди и спортисти с увреждания за техните успехи. Ружди Ружди (паралимпикс) и Николай Христов (дефлимпикс) ще получат призове за постиженията си. В категория "Мастърс" са отличени плувците Петко Главинов и Михаил Петров.

Специални награди за отборни постижения отиват при националния отбор по волейбол за девойки до 19 години и сестри Стоеви (бадминтон). Индивидуални призове ще получат още Калина Бояджиева (кикбокс), пилотът Никола Цолов, тенисистът Иван Иванов, лекоатлетът Християн Касабов и Станислав Митков (таекуондо).