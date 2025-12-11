Месец след смъртта й bTV пусна хороскоп на Алена за днес
За голям гаф на bTV сигнализира читател на Plovdiv24.bg. Малко по-рано днес телевизията е пуснала хороскоп за днешния ден с изображение на Светлана Тилкова, по-известна като Алена. Човекът е възмутен, а причината за недоумението му е ясна - известната ни астроложка почина преди близо месец.
"Алена е оставила хороскопи до края на годината, мъжът й ги продостави на нас и на БТВ, след като почина тя, с изричното желание да я споменаваме. И ние така правим в ПИК. Така, че когато човек не знае подробности е хубаво да не коментира извадки, за да не изпада в неловки ситуации", уточни колега от журналистическата гилдия.
