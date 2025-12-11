Колко струва да получите медицинска помощ в ЕС, ако сте здравно осигурени в България?

Безплатен преглед, по-евтини лекарства и спешна помощ - как да получите това, ако имате Европейската здравноосигурителна карта



Всеки европейски гражданин има право на неотложна медицинска помощ в държавите членки на Европейския съюз. Ако ви предстои пътуване или преместване в някои от тези страни, можете безплатно да се сдобиете с Европейската здравноосигурителна карта. Това е карта, която удостоверява вашето право, като здравноосигурено лице в България на медицинска помощ при временно пребиваване в ЕС.



Снимка: iStock

Тя може да се използва при временен престой във всички държави от ЕС и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Великобритания, Сърбия и Република Северна Македония. С валидна ЕЗОК имате право на спешна и неотложна лекарска помощ при същите условия и на същите цени, както местно здравноосигурените лица. В някои държави помощта е изцяло безплатна, в други има задължителна потребителска такси.

Как можете да получите ЕЗОК?

Можете да получите безплатно ЕЗОК, като подадете заявление лично или чрез пълномощник само в клонове на „Първа инвестиционна банка“ АД, където можете и да получите готовата карта. Преди да посетите избрания офис, проверете какви документи са необходими, за да избегнете забавяне или повторно посещение. Ако кандидатствате за себе си, е достатъчно да представите лична карта. При подаване на заявление за друго лице, дете или ако сте с ТЕЛК, е важно да прегледате списъка с нужните документи в секция „Заявление“. Картата се издава безплатно, ако имате непрекъснати здравноосигурителни права. Срокът за получаване на ЕЗОК е 15 календарни дни.



Снимка: Canva

Как да използвате картата, ако сте в чужбина?

При наличие на ЕЗОК в ЕС, можете да използвате националната мединска помощ в страната. Лечението се предоставя при същите условия и на същите цени, които важат за местните здравноосигурени лица. Вашето лечение ще включва безплатен (или срещу потребителска такса 2-5 евро) преглед при лекар, който работи със националната здравна каса на съответната държава, както и лекарства и спешни манипулации. ЕЗОК не дава права за планово лечение и не покрива медицински транспорт, репатрация или линейка.



Ето как работи ЕЗОК в някои от държавите в ЕС, където има най-много българи:

Германия

Германската обществена здравноосигурителна система (GKV) предоставя медицинска помощ по ЕЗОК само при лекари и лечебни заведения с договор. За прегледи трябва да се посещават лекари, означени като „Kassenarzt“/„Alle Kassen“. Лекарствата се отпускат в аптека срещу рецепта, като се заплаща държавно определена такса. Болничният прием при спешност е директен, а за планов е нужно направление. Винаги уведомявайте, че имате ЕЗОК, и проверявайте дали лечебното заведение работи с GKV, тъй като извън системата услугите се заплащат изцяло.

Австрия

Австрийската национална здравноосигурителна каса (ÖGK) също осигурява медицинска помощ по ЕЗОК само при лекари и лечебни заведения с договор. За прегледи трябва да се посещават лекари, работещи с националната каса, а лекарствата се получават в аптека срещу рецепта с фиксирана такса. Спешните линейки в страната обикновено са покрити и винаги можете да се обадите на 112 или 144.

Испания

Испанската национална здравна система (SNS) предоставя медицинска помощ по ЕЗОК само чрез лекари, които имат договор със системата. При спешност се звъни на 112 и пациентът се отвежда в най-близкото спешно отделение, като публичните линейки са безплатни. Прегледите при лекари в SNS са безплатни. Лекарствата, изписани от лекар в SNS, се получават в аптека, като пациентът заплаща процент от цената. Болничното лечение в държавни болници е безплатно при представяне на ЕЗОК. Спешният транспорт в публичната система е покрит, но неспешни случай се покриват от пациента.



На официалният сайт на Европейската здравноосигурителна карта, можете да откриете пълните условия за ползване във всяка държава от ЕС. Към тях са добавени и имената на лекарите в съответните държави, работещи със здравна каса, и техните номера и адреси.