Бързи и кадифени кремчета с тиква: десерт за 15 минути

Бързи и кадифени кремчета с тиква: десерт за 15 минути
Тиквата е един от най-обичаните продукти през студените месеци – ароматна, полезна и изключително подходяща за десерти. Когато времето е ограничено, но желанието за нещо сладко е силно, бързите кремчета с тиква са перфектното решение. Те се приготвят за минути, изискват малко продукти и предлагат богат, кадифен вкус, който носи уют и есенно настроение. В тази статия ще откриете лесна и надеждна рецепта за идеалния тиквен крем, която може да адаптирате според предпочитанията си.

Необходими продукти (4 порции):

300 г сварена или изпечена тиква (хубаво пасирана)

300 мл прясно мляко (или ядково мляко)

2 яйца

4 с.л. захар или мед (според вкуса)

1 ванилия

1 ч.л. канела

щипка индийско орехче (по желание)

1–2 с.л. царевично нишесте (за по-гъст крем)

1 с.л. масло (за копринена текстура)

Приготвяне:

В касерола смесете млякото, захарта (или меда), ванилията и подправките. Загрейте на умерен огън.

В отделна купа разбийте яйцата с нишестето.

Добавете 2–3 лъжици от топлото мляко към яйчената смес, за да я темперирате, след което я върнете обратно в касеролата.

Разбърквайте постоянно, докато сместа започне леко да се сгъстява.

Добавете пасираната тиква и продължете да бъркате 2–3 минути, докато се получи гладък крем.

Свалете от огъня и разбъркайте маслото, за да стане кремът още по-фин.

Разсипете крема в купички и охладете. Може да поднесете с натрошени орехи, мед, натрошени бисквити или сметана.

Бързите кремчета с тиква са доказателство, че вкусният десерт не е задължително да бъде сложен или трудоемък. С няколко основни съставки и малко време може да получите ароматен, нежен и питателен крем, който се харесва както на деца, така и на възрастни. Независимо дали търсите идея за ежедневен десерт, или искате да впечатлите гостите си с нещо сезонно и различно, тази рецепта е надежден избор. Остава само да приготвите купичките и да се насладите на резултата.

#тиква

