Ангел Кунчев: Няма място за паника по отношение на заболеваемостта от грип

Към момента няма място за паника по отношение на заболеваемостта от грип в страната ни, каза за БТА главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Имаше данни от Япония, Австралия и от Великобритания, че настъпва по-мощна грипна вълна, но от това, което виждаме към момента – нивото на заболеваемост в България е абсолютно същото като през миналата година и в стойностите му няма нищо необичайно или притеснително.



Грипът живее с нас от времето на пещерните хора. Не се намериха гурута, които да говорят глупости за него - посочи той

"Не виждаме промени и в начина на протичане на болестта, макар все още да сме в началото на сезона и е възможно да настъпят промени", допълни той.

"Ваксината си върши работата, въпреки че откакто е създадена ваксината за този сезон, има седем значителни промени в генома на вируса, но това пък е характерно за грипния вирус, който непрекъснато се променя. Във всички случаи ваксината ще пази от тежко протичане и от усложнения на болестта", добави той.

Грипът настъпва: Противогрипните ваксини са отдавна изчерпани

Грипът настъпва: Противогрипните ваксини са отдавна изчерпани

Има все по-голямо търсене на тестове и лекарства за грип

"Силата на грипа е в неговата изменчивост, но това не означава непременно, че ще протече по-тежко или по-леко", допълни Кунчев.

Той напомни, че хората на възраст над 65 г., както и страдащите от хронични заболявания трябва да бъдат предпазливи, тъй като са най-уязвими към по-тежко протичане на грипа, ако се заразят.



Вижте какви са симптомите и кога се приемат антивирусните препарати

Детските ваксини срещу грип се изчерпаха отдавна, а ваксини за възрастни все още има останали, но малки количества. Нови доставки не се очакват, допълни доц. Кунчев.

Последните данни от Националния център по заразни и паразитни заболявания показват, че в периода 1-7 декември заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в страната е 95 на 10 000 души население, като най-висока се отчита в област Перник – 196 на 10 000.