В неделя влиза в сила новият график на БДЖ
Новото разписание на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД влиза в сила от тази неделя, 14 декември 2025 година. За жителите на Русе и региона ключовата новина е запазването на основните транспортни схеми и подобряването на някои връзки с Южна България.
Удобни връзки за русенци
В новия график остават директните сутрешни влакове по направленията Русе – София и Русе – Пловдив. Запазени са и удобните следобедни връщания от двете крайни точки към дунавския град.
От БДЖ съобщават и за възстановяване на търсена бърза връзка за пътуване от Пловдив към Велико Търново и Русе. Тя ще се осъществява с прекачване на гара Михайлово – от бързия влак Пловдив – Варна на бързия влак от Димитровград за Горна Оряховица.
Международни пътувания
За пътуващите към Румъния се запазват международните възможности през Дунав мост. Сутрешният влак София – Варна ще се движи с директни вагони за Русе, а следобедният влак Русе – София ще прави връзка в гара Русе за и от Букурещ. През летния сезон отново ще се движат директни вагони по оста Варна – Русе – Букурещ.
Промени в страната
С новото разписание се намалява времето за пътуване между София и Бургас, както и между София и Варна през Пловдив. Това става възможно след възстановяване на маршрутите през Чирпан, с което се избягва продължителното заобикаляне през Димитровград.
През 2026 година превозът на пътници в страната ще се извършва с общо 518 влака. От железопътния превозвач уточняват, че транспортната схема е съобразена с мащабните ремонти на инфраструктурата, които продължават в различни участъци на страната.
Още по темата:
- » С Дядо Коледа и Снежанка: Коледният ретро влак с допълнителни пътувания между София и Банкя
- » Само една частна фирма поиска да конкурира БДЖ
- » Държавата инвестира 1 милиард лева в жп проекти през 2026 година