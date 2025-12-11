В неделя влиза в сила новият график на БДЖ

Новото разписание на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД влиза в сила от тази неделя, 14 декември 2025 година. За жителите на Русе и региона ключовата новина е запазването на основните транспортни схеми и подобряването на някои връзки с Южна България.

Удобни връзки за русенци

В новия график остават директните сутрешни влакове по направленията Русе – София и Русе – Пловдив. Запазени са и удобните следобедни връщания от двете крайни точки към дунавския град.



От БДЖ съобщават и за възстановяване на търсена бърза връзка за пътуване от Пловдив към Велико Търново и Русе. Тя ще се осъществява с прекачване на гара Михайлово – от бързия влак Пловдив – Варна на бързия влак от Димитровград за Горна Оряховица.

Международни пътувания

За пътуващите към Румъния се запазват международните възможности през Дунав мост. Сутрешният влак София – Варна ще се движи с директни вагони за Русе, а следобедният влак Русе – София ще прави връзка в гара Русе за и от Букурещ. През летния сезон отново ще се движат директни вагони по оста Варна – Русе – Букурещ.

Промени в страната

С новото разписание се намалява времето за пътуване между София и Бургас, както и между София и Варна през Пловдив. Това става възможно след възстановяване на маршрутите през Чирпан, с което се избягва продължителното заобикаляне през Димитровград.

През 2026 година превозът на пътници в страната ще се извършва с общо 518 влака. От железопътния превозвач уточняват, че транспортната схема е съобразена с мащабните ремонти на инфраструктурата, които продължават в различни участъци на страната.