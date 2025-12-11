Българската гайда получи световно признание от ЮНЕСКО

Българското гайдарство получи едно от най-значимите световни признания, след като беше официално вписано в представителния списък на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството. Решението бе взето по време на 20-ата сесия на Междуправителствения комитет на организацията, която се провежда в Ню Делхи, Индия.

"Коя гайда е в Космоса? Българската. Това е достатъчно доказателство, че трябва да бъдем там", заяви легендарният гайдар Петър Янев, цитиран от bTV.



Според дългогодишния сценичен партньор на Валя Балканска, гайдата не е просто съвкупност от материали като дърво и кожа, а носи дълбок духовен заряд, който древните народи са почитали като свещен.

"Това е нещо много сакрално. Софроний пише, че траките имали множество инструменти, но един от тях бил особено важен – гайдата. Не е имал право да я пипа всеки", разказа Янев. Той поясни, че в миналото инструментът се е използвал избирателно – само за възхваляване и по време на ключови духовни и стопански ритуали.

Музикантът припомни и исторически свидетелства, свързващи инструмента с владетели от древността. "Императорът е наместник на Божията власт на земята. За да изпълнява духовните ритуали, той е трябвало да свири на този инструмент", допълни гайдарят, визирайки римския император Нерон.



Въпреки модерните времена, традицията на гайдарското свирене в България остава жизнена и се предава успешно на новите поколения. Според официалната информация от ЮНЕСКО, номинацията "Гайди и гайдарство в България – предаване на знания и умения" акцентира именно върху приемствеността.

"Най-радващото е, че нашата музика е жива. Ние все още свирим на сватби, на кръщенета, на събори. В много държави гайдата е само в музея. При нас – тя е в ежедневието", категоричен е Петър Янев.

Той определи звука на инструмента като вибрация, която въздейства на клетъчно ниво. "Няма човек, който да чуе гайда и да не настръхне. Това не е генофонд – това сме ние. Това е кръвчицата ни", сподели емоционално музикантът, който участва и в официалния представителен видеоклип на ЮНЕСКО.

Признанието от световната организация идва след като България представи досие, подготвено от експерти и подкрепено от общността на гайдарите в страната.