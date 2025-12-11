Радостин Василев: ИТН или БСП да гласуват за падането на правителството

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев призова партиите в управляващото мнозинство да се разграничат от правителството още преди гласуването на вота на недоверие. Според него политическата ситуация е навлязла в критична фаза след масовите протести в сряда вечер.



„Ако в настоящото управление е останал малко здрав разум, Слави Трифонов или хората от БСП трябва да декларират, че ще напуснат управлението и ще гласуват за падането на това правителство“, заяви Василев в кулоарите на парламента. По думите му протестите са дали „толкова силен глас за оставка, че трябва да бъде чут и от най-дебелокожия политик“.

Той определи гражданската енергия като вече необратима: „Това е непреодолима сила, която гарантира, че моделът на Борисов и Пеевски не може да продължава“. Василев подчерта, че за първи път толкова голям брой млади хора са изразили категорична позиция срещу задкулисието и начина на управление.

Според него протестите не трябва да бъдат използвани за партийни цели. „Никой няма право да приватизира този протест. На площада бяха граждани, не ПП–ДБ“, каза Василев и добави, че МЕЧ подкрепя демонстрациите „като граждани, без да търсим изява“.

Лидерът на МЕЧ предупреди, че ако управляващите останат на власт, напрежението може да ескалира. „Оттук нататък управление в такава конфигурация ще е мъчение. В България може да се стигне до гражданска война, ако безграничната наглост продължава“, заяви той.

Василев отправи критики и към ДПС, подчертавайки, че „не трябва да се спекулира с етническата карта, защото общностите, които Пеевски счита за свои, всъщност не го искат“.

Той коментира и ролята на „Има такъв народ“. „Вчера излъчваха клипове на Слави Трифонов – човек, който унищожи енергията на протеста и предаде огромна част от обществото“, каза Василев. Той припомни, че самият той пръв се е разграничил от партията: „Аз съм първият човек, който го разкри, за което се чувствам горд“.

Според него и от ПП–ДБ трябва да направят изводи от участието си в „сглобката“. „Втори път площада няма да им прости залитане по Борисов и Пеевски“, подчерта лидерът на МЕЧ.

Василев заяви, че очаква серия от избори, ако правителството подаде оставка. „Това трябва да бъде изживяно. В противен случай отиваме на протести, по-големи от предишните, по-страшни и по-кървави“, предупреди той.

По отношение на изборните правила МЕЧ настоява за пълно премахване на хартиените бюлетини. „Изяло машинно гласуване, преминаване към електронно с блокчейн система – това е нашата цел“, уточни той.