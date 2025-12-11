Промени при издаването на лични документи

Правителството одобри ключови промени в издаването на български лични документи и правилата за пребиваване на чужденци. На вчерашното си заседание Министерският съвет прие постановление, с което предоставя на пълнолетните граждани възможността да избират срока на валидност на личните си карти – пет или десет години.

Промените в Правилника за издаване на български лични документи предвиждат изцяло централизирано персонализиране на документите. Процесът ще се извършва от дирекция "Български документи за самоличност“ към МВР, което цели по-ефективна и сигурна обработка.

Облекчена е и работата с електронната идентичност. Гражданите ще могат да подават заявления за издаване на удостоверения за електронна идентичност както при издаване на нова лична карта, така и за вече валиден документ. Регламентирани са и процедурите за спиране, възобновяване и прекратяване на електронната идентичност в чипа на документа.

С новите правила в заявленията ще се въвеждат и данни за електронна поща и телефон за контакт, което ще улесни комуникацията с администрацията.

Правителството въвежда нов тип разрешение за пребиваване, насочено към т.нар. "дигитални номади“. Промяната в Правилника за прилагане на Закона за чужденците позволява на чужденци да пребивават в България без трудово правоотношение с местен работодател.

Целта е страната да привлече висококвалифицирани професионалисти от областите на иновациите, високите технологии и творческите индустрии, които работят дистанционно, използвайки българската инфраструктура и интернет свързаност.

Министерският съвет реши също, че всички държавни такси за услугите на Агенцията по заетостта ще бъдат преизчислени в евро, считано от 1 януари 2026 година. Мярката засяга таксите за посреднически услуги за чуждестранни работодатели, регистрацията на посреднически агенции и предприятия за временна работа.

Плащанията в брой в левове ще бъдат възможни само в преходния период – до 31 януари 2026 година. След тази дата всички разплащания с агенцията ще се извършват изцяло в евро.