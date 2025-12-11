Пуснаха на свобода сръбския наркобос Сретан Йосич

Сръбският подземен бос Сретен Йосич, известен с прякора Йоца Амстердам, е пуснат на свобода след решение на Апелативния съд в Белград. Магистратите са уважили жалбата на защитата и са постановили условно предсрочно освобождаване, което влиза в сила незабавно.

Решението на съда

Съдебният състав е взел решението си на заседание, проведено вчера, 10 декември. Според официалното съобщение на институцията, цитирано от сръбската национална телевизия RTS, Йосич напуска затвора "Забела" в Пожаревац, където изтърпяваше 15-годишна присъда.

"Осъденият е постигнал максимален напредак в програмата за ресоциализация и целите на наказанието са изпълнени", се посочва в мотивите на съда.

Магистратите считат, че няма риск Йосич да извърши ново престъпление. Условното му освобождаване ще продължи до 28 февруари 2026 година, когато изтича пълният срок на наложеното му наказание.

Кървавата история на присъдата

Сретен Йосич излежаваше наказание за подбудителство към убийството на Горан Марянович, известен като Гокси Бомбаш. Престъплението е извършено през далечната 1995 година. През юли същата година Марянович е убит в кафене в спортния център "Олимп" в Белград, като при стрелбата загива и приятелката му Мария Джорджевич.

Въпреки че Йосич бе заподозрян и за участие в атентата срещу хърватския журналист Иво Пуканич през 2008 година, той бе окончателно оправдан по това обвинение поради липса на доказателства.

Българската връзкаИмето на Йоца Амстердам е тясно свързано и с България. В началото на новия век той пребиваваше на територията на страната, където живееше под чужда самоличност. През 2002 година Йосич бе арестуван зрелищно в центъра на София и екстрадиран в Нидерландия, за да излежи присъда там, преди да бъде предаден на сръбското правосъдие.