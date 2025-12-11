Асен Василев: Имаме нужда от предсрочни избори максимално скоро

Имаме нужда от избори максимално скоро, за да могат всички недоволни хора да излязат и да гласуват. Правителството загуби доверието на гражданите и опитва да омаловажи техния глас. Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в предаването "Тази сутрин" по bTV.

Според бившшя финансов министър, снощният протест е показал недвусмислено, че обществото иска оставка на кабинета и промяна в начина на управление на държавата.

Масови протести в страната

Василев представи данни на своята партия, според които на протеста в София снощи са присъствали около 150 000 души.

"Беше пълно от булевард 'Тодор Александров' до университета", посочи той пред bTV.

Той отбеляза и значителния ръст на недоволството в Пловдив, където според неговите думи са излезли над 50 000 души, в сравнение с около 10 000 на предишния протест на 1 декември. Сериозна активност е отчетена и във Варна.

Критика към управляващите

В ефира на bTV Асен Василев коментира реакцията на Бойко Борисов след протеста на 1 декември, когато лидерът на ГЕРБ заяви, че недоволството е насочено само срещу бюджета.

"Снощи се видя, че всички тези хора искат оставка на правителството. Хората искат нормални институции, нормален живот, да има добро образование, здравеопазване, да имат нормални европейски доходи", категоричен бе Василев.

Той отправи предупреждение към управляващите, че ако се опитат да задържат властта "напук", това може да доведе до ескалация на напрежението и безредици.

Послание към партньорите във властта

Председателят на "Продължаваме промяната" се обърна задочно и към партиите, подкрепящи правителството.

"Мисля, че протестът беше ясен знак към правителството, към ИТН и БСП, че те са загубили доверието на хората. Ако вярват, че имат право да управляват, нека се явят на избори", призова Асен Василев.