Костадин Костадинов: Радев ще спечели следващите избори, въпросът е с колко

Румен Радев ще спечели категорично следващите предсрочни парламентарни избори, заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в ефира на NOVA тази сутрин. Според него въпросът вече не е дали президентът ще победи, а с каква преднина ще се случи това на фона на задълбочаващата се политическа криза.

Костадинов обаче изрази скептицизъм относно потенциалния нов политически проект на държавния глава.

"Неговият политически проект няма да върне лева и да вдигне санкциите срещу Русия, освен ако не управлява с 'Възраждане', и така ще се получи поредната подмяна вместо промяна," подчерта партийният лидер, коментирайки възможните сценарии за управление.

Преосноваване на държавата

Според Костадинов единствената реална алтернатива на сегашната ситуация е пълното "преосноваване на държавата" – теза, която от партията лансират последователно. Той бе категоричен, че само смяна на лицата без промяна на модела няма да доведе до изход от кризата.

"Мечтая да има голяма избирателна активност," сподели Костадинов, като посочи, че масовото гласуване е ключово за легитимността на следващия парламент.

Промени в изборните правила

Лидерът на "Възраждане" настоя за спешна реформа в изборното законодателство преди следващия вот. Той призова за пълно премахване на хартиените бюлетини и преминаване единствено към машинно гласуване.

Костадинов обаче постави конкретно условие за технологията на вота – устройствата да не извършват самото броене, за да се елиминират съмненията в софтуера.

"Машините не трябва да броят гласовете, а резултатът да се събира в преброителни центрове," обясни той, визирайки модел, при който устройствата служат само като "принтери" за вота, а отчитането става под засилен контрол.