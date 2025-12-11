Полина Паунова: Падането на Пеевски изглежда неизбежно

Протестите в София, които започнаха като реакция срещу Бюджет 2026, еволюираха в мащабно обществено искане за справедливост и разграждане на политическия модел, доминиран от Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това става ясно от анализа на журналиста Полина Паунова, която сподели своите преки наблюдения от последната протестна вечер в столицата.

"Протестът на Gen Z е протест на Gen Z и още поне три поколения," написа Паунова в социалната мрежа, подчертавайки обединението на хора от различни възрасти – от младежи до 80-годишни граждани.

Скритите цели на недоволството

Според анализа на журналиста, икономическите искания са само върхът на айсберга. Въпреки че формалният повод е държавният бюджет, реалната мишена е политическото влияние на лидера на "ДПС – Ново начало".

"Протестът за бюджета е всъщност против Делян Пеевски. Протестът против Делян Пеевски е протест и срещу Бойко Борисов," категорична е Полина Паунова. Тя отбелязва, че за обществото вече е напълно видима "симбиозата", която съществува между двамата политически лидери още от 2013 година насам.

Искания за дълбока промяна

Наблюденията от терен показват качествена промяна в исканията на гражданите. Докато предишни демонстрации са се фокусирали върху личностни смени, сега фокусът е върху системните проблеми. Участниците в шествието масово посочват, че съдебната система е "в ръцете на Пеевски" и основната цел трябва да бъде нейното освобождаване.

"Хората не просто искат оставка. Искат из-бо-ри," обобщава Паунова. Според нея това показва осъзнаването, че промяната зависи от гласоподавателите, а не от задкулисните договорки или финансовите ресурси на определени фигури.

Атмосфера и медийна грамотност

Анализът откроява и високата степен на информираност сред протестиращите. Гражданите ясно разпознават опитите за медийна манипулация, а информацията сред множеството се разпространява мигновено.

Впечатление прави и поведението на демонстрантите – възпитано отношение и силно чувство за хумор, което контрастира с агресивната реторика на някои политически кръгове. "Това смила онези, които викат 'не на омразата', докато развяват плакати с омраза," коментира журналистът.

Политическите аутсайдери

Интересен акцент в анализа е пълното игнориране на партии като "Има такъв народ" (ИТН) и БСП от страна на протестиращите. Те са станали толкова "неразпознаваеми", че множеството дори не хаби енергия да скандира срещу тях, фокусирайки гнева си изцяло върху тандема Пеевски - Борисов.

Полина Паунова завършва с прогнозата, че оттеглянето на Делян Пеевски изглежда "съвсем неизбежно", като въпросът вече е обществото да не позволи този процес да бъде спрян или манипулиран.