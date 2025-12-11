Църквата отбелязва Свети Даниил

Православната църква отбелязва паметта на Свети преподобни Даниил Стълпник днес, 11 декември. Празникът е свързан с живота на един от най-известните християнски аскети, посветил живота си на Бога чрез уникален подвиг на отшелничество.

Живот, посветен на вярата

Според църковните предания, Свети Даниил е роден в Месопотамия. Появата му на бял свят била истинско чудо за неговите родители, които дълги години страдали от бездетство. Подобно на родителите на Света Богородица – Света Анна и Свети Йоаким, те отправяли непрестанни молитви към Всевишния. Преди раждането на сина си, семейството дало свещен обет – ако се сдобият с рожба, да я посветят в служба на Бога.

Когато момчето навършило 5 години, родителите му го завели в манастир, за да изпълнят обещанието си. Игуменът обаче преценил, че детето е твърде малко за суровия монашески живот и отказал да го приеме. Даниил останал при семейството си още седем години. На 12-годишна възраст той сам пожелал да напусне родния дом и да поеме по пътя на вярата, което донесло огромна радост на родителите му.

Подвигът на стълпничеството

В манастира младият послушник изумявал и най-опитните монаси със своето усърдие в молитвите и труда. След години Даниил получил възможност да посети Антиохия, където се срещнал със своя духовен вдъхновител – Свети Симеон Стълпник, който живеел на върха на висока кула (стълб).

Получил благословията на Свети Симеон, Даниил се отправил към Византион (дн. Истанбул). Там той открил уединено място и построил своя собствена кула, върху която прекарал 33 години в пост и молитва. Житието разказва, че езичниците го подлагали на тормоз, а властите се опитвали да пречупят вярата му, но светецът останал непоколебим, черпейки сили от мисълта за Божията подкрепа.

Чудеса и духовно наследство

Свети Даниил Стълпник станал известен със своята мъдрост и прозорливост. При него идвали за съвет както обикновени хора, така и висши държавници и владетели. Светецът помагал на нуждаещите се чрез своите молитви и извършил множество чудеса.

Кой празнува днес

На 11 декември имен ден празнуват всички, които носят имената Даниил, Данаил, Данила, Данаила, Дани, Даниела, Даниел, Дени и Данелия. Празникът е специален и за главата на Българската православна църква – патриарх Даниил, който отбелязва своя имен ден на тази дата.