Парламентът решава съдбата на кабинета "Желязков" днес

В 13:30 часа Народното събрание ще гласува по проекта на решение за вот на недоверие към Министерския съвет с премиер Росен Желязков. Това е шестият опит за сваляне на кабинета, като мотивите са свързани с "провал в икономическата политика". Разискванията по темата приключиха вчера, а съгласно правилата, гласуването се провежда не по-рано от 24 часа след края на дебатите. За да бъде успешен вотът, е необходима подкрепата на повече от половината народни представители.

Искането за отстраняване на правителството беше внесено миналия петък от "Продължаваме промяната - Демократична България", с подкрепата на "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест".

Бюджетна рамка в евро

Преди ключовото гласуване, депутатите ще започнат работа с първото четене на проектобюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Финансовата рамка за следващата година е историческа, тъй като бюджетите на ДОО, НЗОК и държавния бюджет са разчетени в евро.

План-сметката предвижда от 1 януари 2026 година минималната работна заплата в България да бъде 620,20 евро. Същата сума е заложена и като минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Таванът на осигуровките (максималният осигурителен доход) ще бъде 2300 евро, което е леко понижение спрямо първоначалния вариант на законопроекта.

Пенсии и обезщетения

Вноската за фонд "Пенсии" се запазва на нивата от 2025 година. Пенсиите, отпуснати до края на тази година, ще бъдат осъвременени от 1 юли 2026 година по така нареченото "швейцарско правило". Очаква се увеличението да бъде между 7 и 8 процента. Без промяна остават минималният и максималният дневен размер на обезщетението за безработица – съответно 9,21 евро и 54,78 евро.

Средства за здравеопазване

В дневния ред влиза и бюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). За 2026 година са предвидени общо 5 288 595 500 евро приходи и разходи, което е ръст от 9,2 процента спрямо предходната година. Средствата за здравноосигурителни плащания се увеличават с 8,5 на сто и достигат над 4,9 милиарда евро.

Председателят на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов потвърди вчера, че са осигурени средства за повишаване на заплатите на медицинските сестри и акушерките.

"Отделно за младите лекари има още 30 млн. лева за тази година, догодина ще са повече в евро, които да бъдат отново за трудови възнаграждения за работещите в сектор 'Здравеопазване'", заяви Костадин Ангелов, цитиран от БТА.

Парламентът ще разгледа и декларация, осъждаща насилието срещу журналист и представител на българската общност в Република Северна Македония. Документът е внесен съвместно от представители на "Има такъв народ", ГЕРБ-СДС, "Възраждане" и "БСП - Обединена левица".