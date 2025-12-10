  • Instagram
Нинова: Протести до оставка на това фалшиво, вредно и опасно за държавата управление!

Протести до оставка на това фалшиво, вредно и опасно за държавата управление. Това каза бившият председател на БСП Корнелия Нинова.

"На протеста съм, за да изразя волята си за справедливост, да има ред и правила в държавата. Борисов и Пеевски да се махнат от властта, защото са олицетворение на вредния и опасен модел на управление на страната", каза Нинова.

Тя поздрави всички българи, които тази вечер са по площадите с искане за оставката на правителството.

Нинова подчерта, че е готова за евентуални избори. "Готови сме с "Непокорна България" и всички непокорни българи".

"Аз десет години се боря с този модел, така че тази битка за мен е продължение на досегашната ми работа", допълни бившият председател на БСП.

Корнелия Нинова

