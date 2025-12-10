  • Instagram
Световни медии излъчват на живо протеста в София ВИДЕО

Стопкадър/Ройтерс

Стопкадър/Ройтерс
Антиправителствения протест в София привлече вниманието на световните медии. Международната новинарска агенция Ройтерс излъчва на живо в социалните мрежи протеста в Триълълника на власта.

Протест пред българския парламент заради вот на недоверие. Коалицията на опозицията в България призова гражданите да се включат в протест пред парламента, докато правителството се изправя пред вот на недоверие, пише Ройтерс.

Хиляди хора протестират в момента срещу правителството в София и в редица градове в страната. Към този час недоволството протича мирно.

