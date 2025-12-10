Михаил Константинов: Когато на улиците излязат студентите – стават революции

Когато на улиците излязат студентите – стават революции. Кой, ако не младите, трябва да е носител на промяната. Това каза математикът и анализатор от „Галъп интернешънъл Болкан” в ефира на "Денят на живо" по NONVA NEWS. Той направи анализ на протестите и контрапротестите, като подчерта, че не бива да бъдат противопоставяне едни българи на други. Експертът посочи, че на протестите има много млади хора, но не само.

♦ "Януари и февруари ще бъдат тежки месеци заради хаоса от въвеждането на еврото. Голяма част от населението у нас е възрастно. На тези хора трябва да им се помогне. Те ще понесат загуби, ще бъдат гневни." Така той коментира темата за приемането на единната валута у нас.

♦ Константинов сподели своето мнение и посещението на Кристофър Смит, зам.-помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия, в България. Според него Смит неслучайно се е срещнал с представителите на трите най-важни центъра в страната. И направи следната връзка – Украйна ще загуби войната, това няма да бъде прието толкова лесно в Европа, ще настъпят геополитически усложнения, „маса европейски правителства ще бъдат изметени – те, за три години, не успяха да разберат какво да направят, сега ще го разберат по трудния начин”. Според него тези правителства нямат авторитет и ще бъдат отстранени от собственото си население.

Експертът коментира още, че войната в Украйна не е била справедлива, ще завърши по несправедлив начин, а страната е била „хвърлена под автобуса”. „Войната е гражданска, ако не братя – двата народа са поне първи братовчеди. Като нас с македонците – ние сме един народ”, допълни той.

Според него Европа се е „простреляла със следните политики – миграция, зелена сделка и джендърство”.

♦ За Румен Радев Константинов смята, че всичко, което се случва в момента, е вятър в неговите платна.

