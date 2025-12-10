Ако стигнем до предсрочен вот, ще влезем пак в спирала от избори

Ако стигнем до предсрочни избори, влизаме пак в спирала на 3 или 4 поредни вота.

Това прогнозира пред БНР Александър Симов от БСП.

"Бонусът от протестите сега няма да отиде само в една отделна партия. Ще се появят и нови партии, може би и част от старите партии ще отпаднат. Затова сме заплашени от поредно влизане в политическа криза, която никога не си е тръгвала от хоризонта. ... След президентските избори предсрочни парламентарни избори вече са начертани. Дали може да са по-рано - това не мога да прогнозирам, защото има много фактори, които могат да се случат, за да бъде прогнозата ми правилна".

Според него вторият вариант на Бюджет 2026 е "това, което може да предложи държавата в момента":

"Аз съм убеден, че никой не може да извади по-добър бюджет към настоящия момент. Аз съжалявам, че отпадна увеличаването на данък "дивидент", защото това беше добра идея".

По думите на Симов Делян Пеевски е "кемтрейлсът на десните партии":

"Те го виждат навсякъде, но не го виждат, когато управлява с тях. Тази тема вече се превръща във виц, той е толкова лесно обяснение на политическите процеси. Зад гърба на Пеевски има достатъчно други сили, фигури на прехода, които го използват и никой не посочва тях".

Той беше категоричен, че Пеевски няма никакво влияние в БСП:

"БСП взема самостоятелно решенията си. Много хора имат снимки пред кабинета на Пеевски. Лидерът на БСП Атанас Зафиров като вицепремиер е отишъл там, за да види каква е позицията на ДПС-НН по отношение на социалните придобивки".