Полицията задържа деветима души на антиправителствения протест в София. Те са заловени на контролно-пропускателните пунктове.

16-годишен младеж е заловен с бомбички, а 30-годишен криминално проявен мъж - с нож и бокс, съобщиха от СДВР. Трети арестуван е бил без документи.)

Други трима протестиращи са задържани за установяване на самоличностите им. Единият се оказа обявен за издирване. По-късно от СДВР обявиха, че са задържани още трима души.



