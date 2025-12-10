9 задържани на КПП-та на антиправителствения протест в София
Полицията задържа деветима души на антиправителствения протест в София. Те са заловени на контролно-пропускателните пунктове.
16-годишен младеж е заловен с бомбички, а 30-годишен криминално проявен мъж - с нож и бокс, съобщиха от СДВР. Трети арестуван е бил без документи.)
Други трима протестиращи са задържани за установяване на самоличностите им. Единият се оказа обявен за издирване. По-късно от СДВР обявиха, че са задържани още трима души.
