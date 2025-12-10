Веселин Стойнев: На това управление му е сложен край, въпросът е кога ще са изборит

Очаквам тази вечер още по-голям протест в София.

Това каза пред БНР журналистът Веселин Стойнев и коментира:

"Очаквам още по-категорична заявка за нежелание на това управление. Очаквам и Бойко Борисов, който каза до 1 януари да не го питат за оставка, след влизането в еврозоната ще говорим, утре да даде ясна пътна карта за предсрочни избори. Политическата ситуация е тази, че на това управление му е сложен край и въпросът е кога точно ще са изборите".

Според него краят на това управление е сложен от площадите, от гнева на българските граждани.

По думите на Стойнев президентът Румен Радев е закъснял за този протест, защото той се случва без него и независимо от него и с послания, които нямат нищо общо с неговите:

"Това е протест на хора, които искат правова и европейска държава. Това не са хора, които са против еврото, за което призоваваше Радев, не са хора, които гледат на изток към Русия. Радев е закъсняла политическа алтернатива, която тепърва ще видим на терен каква подкрепа ще събере зад гърба си".

Журналистът изказа мнение, че е висока вероятността хората от протестите ще отидат да гласуват, защото дават заявки за това.