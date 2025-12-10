Николай Василев: Управляващите винаги имат друг ход

"За толкова десетилетия не си спомням ситуация, в която да е вкарван толкова лош бюджет, срещу когото да са се обявили абсолютно всички. Това каза пред БНР Николай Василев, бивш министър на икономиката:



"Като казвам абсолютно всички, предполагам с голяма увереност, че депутатите от мнозинството също така, като всички нас, не са харесвали нищо в този бюджет. Факт е, че почти никой от тях, говоря за по-десните партии, както се определят - това са: ГЕРБ, ИТН, никой не излезе да защитава бюджета и правилно, защото те не вярват в него. След като вкараха толкова изключително лош бюджет, аз си позволих да го нарека маймунски, защото не знам какво друго да кажа, се случи това, което се случи, беше преработен".



"Управляващите винаги имат друг ход", добави в интервю за предаването "Нещо повече" на програма "Хоризонт" бившият министър на икономиката:



"Имаха ход още през последната една година да изберат да са реформаторско правителство, а не популистко правителство, което преобладаващо се носи по инерцията и не прави нищо в никоя сфера, защото според мен това е вярно - правителството върви по инерция във всички сфери и ако след няколко години или когато си замине, никой няма да си спомни какво точно е било направено, което между другото не се различава и от предишните епохи, тоест на мен последните години по принцип са ми "повече хаос и бездействие, независимо кой управлява", така че ги слагам в една категория".



Василев коментира, че не очаква предсрочни избори.