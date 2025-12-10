Politico: НАТО няма план в случай, че САЩ се оттеглят

Поредицата от атаки на Доналд Тръмп срещу Европейския съюз принуждава лидерите му да се изправят пред немислимото: бъдеще, в което Америка вече не е основният гарант за сигурността им и Европа трябва да организира собствената си отбрана много по-рано, отколкото някой би могъл да си представи, пише европейската редакция на Politico, цитирана от ИА ФОКУС.



В очакване на намаляване на ролята на Америка, лидерите на ЕС вече тестват на практика европейски модел на сигурност. Много от най-важните решения относно Украйна се обсъждат в неформална "коалиция на желаещите“, водена от Великобритания и Франция, в която участва и Германия.



Междувременно политиците от ЕС проучват възможностите за по-задълбочена координация чрез водена от Великобритания съвместна експедиционна сила или чрез натиск за по-силен "европейски стълб“ в рамките на НАТО – идея, която отдавна се подкрепя от Париж и сега набира скорост в Берлин.



Висш военен служител от средно голяма европейска страна е заявил, че разговорите с американски представители относно гаранциите за сигурността на Украйна са станали "неудобни“. По-важното е, че същото важи и за дискусиите относно член 5 – клаузата в договора на НАТО, която изисква съюзниците да се защитят взаимно, ако един от тях бъде нападнат.



"Несигурността“ относно това как САЩ ще се държат в случай на атака срещу държава от първата линия "е просто прекалено голяма“, е посочил служителят.



Отворен въпрос



Други настоящи и бивши служители в областта на сигурността са заявили, че ключовият въпрос вече не е дали Европа ще поеме основната отговорност за своята отбрана и сигурност, а кога.



Отсъствието на държавния секретар на САЩ Марко Рубио на неотдавнашната среща на външните министри на НАТО – нещо, което се е случвало само няколко пъти в историята на алианса – предизвика загриженост сред служители на ЕС и бивши служители на НАТО. Това се превърна в тревога, след като неговият заместник Кристофър Ландау разкритикува страните от ЕС за това, че дават приоритет на собствените си отбранителни индустрии, вместо да продължат да купуват от САЩ.



Усилията за създаване на нови форуми, независими от Вашингтон, получиха нов тласък миналата седмица с публикуването на Стратегията за национална сигурност на администрацията на Тръмп.



"Дните, в които САЩ поддържаха целия световен ред като Атлас, са отминали“, се посочва в документа. "Богатите, развити нации ... трябва да поемат основната отговорност за своите региони.“



В Европа, според документа, масовата миграция "променя континента и създава конфликти“.



"Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще бъде неузнаваем след 20 години или по-малко. Поради това е далеч от очевидно дали определени европейски страни ще имат икономики и армии, достатъчно силни, за да останат надеждни съюзници.“



Ако съюзниците в НАТО станат предимно неевропейски, продължава докладът, "остава отворен въпросът дали те ще разглеждат своето място в света или съюза си със Съединените щати по същия начин, както тези, които са подписали хартата на НАТО“.



В интервю в понеделник Тръмп затвърди идеята, че Европа, подложена на "масова миграция“, е "в упадък“ и безцелна. "Слабите“ лидери на блока просто "не знаят какво да правят“, коментира той.



"Хората, които пристигат, имат напълно различна идеология“, добави той. "Те ще бъдат много по-слаби и много по-различни.“



Нов европейски ред



В лицето на безмилостните атаки от страна на администрацията на Тръмп, Европейският съюз тихо работи по установяването на нови гаранции за сигурност, в случай че тези на НАТО се окажат ненадеждни.



"Въпросът е дали се нуждаем от някакви допълнителни гаранции за сигурност и институционални споразумения, за да сме подготвени – в случай, че член 5 внезапно не бъде приложен“, коментира пред издането в края на ноември еврокомисарят по въпросите на отбраната Андриус Кубилиус. Въпреки това, "винаги трябва да разчитаме на член 5“, добавя той.



Една от правните основи за такава гаранция може да се намери в клаузата за обща отбрана на ЕС, член 42.7, която беше създадена след войната в Косово в края на 90-те години, когато тогавашните френски и британски лидери Жак Ширак и Тони Блеър съвместно настояха Европа да поеме отбраната в свои ръце.



Кубилиус, бивш министър-председател на Литва, добавя, че иска да използва следващата година, за да доуточни разпоредбите в клаузата, за да се уточни какви действия ще предприемат страните, за да се защитят взаимно.