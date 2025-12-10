НА ЖИВО Протестът срещу властта в София и страната ОБНОВЯВА СЕ

Протести се провеждат в София и страната под наслов „Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта“. Пред Софийския университет се събраха, които организират протестно шествие. Това е трети голям протест на площад „Независимост“ срещу властта.

Полицейското присъствие се усеща още от старата сграда на Народното събрание. Полицаи проверяват багажа на хората, които се стичат към т.нар. триъгълник на властта — основната зона на протеста. Това е третата подобна проява за последния месец, след като предишните две бяха насочени срещу проектобюджета, който по-късно беше оттеглен.

За осигуряване на сигурността са подготвени 19 контролно-пропускателни пункта.

Освен в столицата демонстрации ще в общо 25 от големите градове в страната.

Снимка: НОВА

Хронология на протеста:

20:27 ч. - Демонстраните са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до старата сграда на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Множество е изпълнило бул. "Цар Освободител" и стига до ул. "Г.С. Раковски".

Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори

20:00 ч. - Младите лекари заявиха от сцената: Докато ни лъгаха с половинчати решения, набързо направиха промени в наредбата за признаване на чуждестранните дипломи, за да могат да ни заменят със съмнителни кадри отвън

19:50 ч. - Множеството освети с телефоните си целия площад

19:31 ч. - Аз съм Джем Юмеров, аз съм етнически турчин и се гордея с това - заяви от сцената младежът, който тази седмица участва в "Референдум" - Аз ще ви призова, когато има избори, моля ви - гласувайте. Джем означава обединител, обединявайте се бълга

19: 26 ч. - Над 50 000 души в момента са на площада

Стопкадър/Ройтерс

19:22 ч. - На сцената са "Ахат". Множеството пее с тях "Черната овца". Преди това "Ахат" изпълниха и War Pigs на Black Sabbath

19:00 ч. - Пристигат още хиляди демонстранти.

По Цар Освободител пред Руската църква има пропусквателен пункт, но хората са плътно и идват още.

18:53 ч. - Както се очакваше - мобилният сигнал на Ларгото е заглушен или изкуствено претоварен заради протеста

18:37 ч. - Множеството на площада пее "Когато па...падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен"

18:30 ч. - Десетки хиляди демонстранти вече са на площада.

18: 20 ч. - Протестът в момента:

18:00 ч. - Демонстрантите продължават да се събират на площад Независимост.

17:40 ч. Сцената е на фонтана пред президентството, а на Ларгото е поставен огромен екран.

17:00 ч. Днес следобед имаше три студентски шествия: едното на НАТФИЗ, а другите две - на Софийски университет - обединението "Студенти против мафията" и инициативата "STOP". И трите шествия ще се влеят в големия протест на площад Независимост.

Очаквайте подробности!

Протестни действия извън столицата

• Пловдив настоява за предсрочни избори

Протестът в Пловдив се провежда на пл. „Съединение” и на бул. „6-ти септември”. Събралото се множество скандира „Оставка”, настояват за предсрочни избори.

Снимка: БТА

• Блокирано движение във Варна

С викове „Оставка“ жители на Варна потеглиха на протестно шествие през центъра на града. Демонстрацията е организирана от „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Към нея се присъединиха и хора от местната структура на „Възраждане“.

Шествието за кратко блокира участък от бул. „Цар Освободител“. Спряно е и движението по част от бул. „Цар Борис I“ .

• Демонстрацията в Плевен

В Плевен протестът се провежда пред сградата на общината. Той е заявен в общинската администрация от областното ръководство на партия "Демократи за силна България" (ДСБ).

Снимка: Булфото

• Протестът във Велико Търново

Демонстранти се събраха и във Велико Търново. Протестът там започна с искане за оставка на правителството и с призиви „Вън Пеевски и Борисов от властта“ пред сградата на общината.

Полиция затвори за движение главната улица „Независимост“ по искане на протестиращите.

• Демонстрацията в Разград

В Разград граждани започнаха да се събират пред сградата на общината за протест срещу модела на управление в страната. Той е организиран от структурата на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

Хората носят български флагове. Протестиращите са издигнали и плакати с надписи, част от които гласят "Никой не печели, ако не гласуваш". Сред присъстващите са общински съветници от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в Общинския съвет в Разград.

• Недоволството в Ямбол

В Ямбол жители се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862".

Снимка: БТА

• Враца на протест

Протест на недоволни граждани от управлението на държавата започна пред сградата на общината в града. Хората носят плакати с надписи „Бизнесът плаща, за да има властта своя частна армия“, „Бизнесът плаща на държавата, държавата плаща на службите-бухалки“и др.

• Недоволството в Пазарджик

Недоволни от политиката на правителството граждани се събраха и в Пазарджик. Събитието е организирано във Facebook от "Продължаваме Промяната - Демократична България" и е обявено като мирен граждански протест. Присъстващите издигнаха плакати с различни лозунги, сред които "Оставка" и "Стига!".

Снимка: БТА

• Недоволство пред Съдебната палата в Русе

Протест с искания за оставка на правителството има пред сградата на Съдебната палата в Русе. Сред плакатите, които държат присъстващи, са "Да спрем разграбването на държавата ни", "Вън Пеевски от властта", "Отпор срещу диктатурата", "Държавата е наша, а не тяхна", "Правосъдието е в кома", "Оставка", "Мафия", национални флагове на България и знаме на Европейския съюз.

Снимка: БТА