НА ЖИВО Протестът срещу властта в София и страната ОБНОВЕНА

Над 100 000 демонстранти се събраха в "Триъгълника на властта", за да поискат "оставка на сламеното правителство и трайно изгонване на Борисов и Пеевски от властта". Днешният протест бе по-голям дори от предишния огромен протест на 2 декември.

Освен в столицата демонстрации имаше в общо 25 от големите градове в страната.

За осигуряване на сигурността бяха подготвени 19 контролно-пропускателни пункта.

Хронология на протеста:

00:12 ч. - СДВР: Профилът на провокаторите е на агитки и така наречените „локали“

Полицията овладява ситуация с около 50-60 лица, които агресират в близост до ул. „Врабча“, посочи на брифинг пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

„Има една подпалена кофа за боклук“, добави комисар Николов и уточни, че това не е част от протеста.

Установили сме по-голямата част от групата. Профилът им е на агитки и така наречените „локали“, посочи главен комисар Николов.

Има и задържани.

22.47 ч.: Румен Радев: Чуйте площадите, народът вече гласува

Президентът Румен Радев публикува своя позиция във Фейсбук, в която подчерта, че гражданите „изпревариха парламента“ и тази вечер на площадите в София, Пловдив, Варна, Бургас и дори в Европа са гласували недоверие на кабинета.

22:45 ч. - След края на протеста група провокатори, облечени в черно, с покрити с маски лица, се отправиха към централата на „ДПС-Ново начало“ на ул. „Врабча“. Полицейски кордон беше разположен до паметника на Васил Левски. Част от провокаторите запалиха кофи за боклук и ги бутнаха към органите на реда.

Докато вървяха, те скандираха и хвърляха бомбички. Крещяха към снимащите ги минуващи – „Или прибирате телефоните си или ги чупим!“

Хората с маски тръгнаха да тичат надолу по „Янко Сакъзов“, но бяха пресрещнати от друг полицейски кордон и повечето бяха проверени от органите на реда.

22.10 ч. - Обстановката в Триъгълника на властта е спокойна, все още има млади хора, които, на този етап, вече се забавляват. А „Орлов мост“ е блокиран. Според очевидци в социалните мрежи градският транспорт също се спрян. Районът на "Орлов мост“ е задимен заради хвърлени димки.

21:30 ч. - Организаторите обявиха край на днешния протест и предупредиха демонстрантите да внимават за провокатори, които са се влели в множеството. Както беше съобщено днес по-рано, шествие тази вечер няма да има.

Този път полицията успя да предотврати евентуални ексцесии и провокатори не успяха да се слеят с протестиращите.

21:10 ч. - Пред множеството говорят Асен Василев, Иво Мирчев и Божидар Божанов.

Божанов: Тази оставка вече е дадена, те още не са го разбрали. Гответе се за избори!

Мирчев: Това говедо, този мафиот никога няма да ползва охрана. Като всеки депутат ще върви сред хората. Оставка на това корумпирано управление! Време е за честни и свободни избори!

Василев: Казахме, че няма да стане по този начин, но те продължават да не ни чуват, казват че искате само нов бюджет. А какво искате вие? (Множеството скандира "Оставка"). Към Пеевски, Борисов, Слави и Зафиров - идете си мир още утре и да отидем на честни избори. Никой не може да управлява България напук на българските граждани. Ако утре не гласуват оставката си, ще се съберем още повече и този път няма да си тръгнем.

20:50 ч. - Пуснаха записа, в който Слави Трифонов казва, че никога няма да се коалира с ГЕРБ, ДПС и БСП. Множеството освирква ИТН и Слави Трифонов

20:40 ч. - На площада се извива огромно хоро

20:27 ч. - Демонстраните са изпълнили пространството от статуята на "Св. София" до старата сграда на Народното събрание. Хора има на пл. "Независимост", пл. "Атанас Буров", пред сградата на БНБ. Множество е изпълнило бул. "Цар Освободител" и стига до ул. "Г.С. Раковски".

Върху сградата на парламента с лазер се изписват надписи: "Оставка", "Мафията вън", "Кой разпореди това безобразие?" и "За честни избори

20:10 ч. - Протестите в цялата страна преминаваха мирно и без ескалация на напрежението. Това са Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Велико Търново, Разград, Ямбол, Враца, Пазарджик, Русе, Стара Загора, Кюстендил, Кърджали, Видин, Свищов, Силистра, Добрич, Ловеч, Трявна, Сливен, Габрово, Карлово, Нова Загора, Асеновград, Хасково, Златоград, Смолян, Сандански, Благоевград

20:00 ч. - Младите лекари са на сцената:

Истината е, че младите медици бяхме основни виновници да се започне с тази протестна енергия преди 7 месеца и оттогава не сме спрели. Правим го, защото чуваме все по-често наши приятели да изричат следните думи – „Заминавам за чужбина, защото тук за мен място няма“. Заминават заради ниското заплащане и многото порочности, които са пропили здравната ни система. Изтърпяхме какво ли не - че от нас нищо не зависи, че системата не се крепи на нас. Казаха ни, че нещата се получат когато слънцето изгрее от Запад, а Тошко директно ни изгони. Изпрати ни в Сицилия. Когато ги притиснаха до стената хвърлиха лъжливи, половинчати решения, за да се отложи всичко, докато приемаха закони за секунди. Предложиха промени за признаване на чужди дипломи, за да ни заместят със съмнителни кадри отвън. Обаче не познаха, че ще търпим безкрайно. Не сме отгледани да скланяме глава, няма да се откажем! Когато се вземат решения, които компрометират нашето бъдеще ние ще сме на площада.“ - заяви д-р Даниел Кипров от Национален протест „Бъдеще в България“

„Вчера се прибрах от чужбина от град, в който има хиляди български студенти. Попитах „искате ли да се върнете в България“. Всеки каза „искам да се върна“. Това са хора, които в момента правят протеста в чужбина, чиито родители най-вероятно са тук на площада и искат бъдеще за техните деца. Ще ви помоля отново всеки от вас извади телефона си, да светне фенера и освети пътя на тези хора към България! В никакъв случай няма да позволим на когото и да е да ни раздели!“ - заяви Василена Димитрова, студент по медицина.

19:50 ч. - Множеството освети с телефоните си целия площад

19:48 ч. - Агенция Ройтерес предава на живо протестът в София:

19:44 ч. - На сцената говорят представители на ромската общност у нас с транспарант "България над всичко". 30 години наблюдавам как Борисов и ДПС купуват ромската общност. Но купена любов се нарича проституция - заяви Мартин Тихомиров - Нашите братя бяха отвлечени, за да протестират за Пеевски, но те казаха "не" на прасетата!

19:31 ч. - Аз съм Джем Юмеров, аз съм етнически турчин и се гордея с това - заяви от сцената младежът, който тази седмица участва в "Референдум" - Аз ще ви призова, когато има избори, моля ви - гласувайте. Джем означава обединител, обединявайте се бълга

19: 26 ч. - Над 50 000 души в момента са на площада

19:22 ч. - На сцената са "Ахат". Множеството пее с тях "Черната овца". Преди това "Ахат" изпълниха и War Pigs на Black Sabbath

19:00 ч. - Пристигат още хиляди демонстранти.

По Цар Освободител пред Руската църква има пропусквателен пункт, но хората са плътно и идват още.

18:53 ч. - Както се очакваше - мобилният сигнал на Ларгото е заглушен или изкуствено претоварен заради протеста

18:37 ч. - Множеството на площада пее "Когато па...падне Пеевски, не искам аз да съм отдолу, за да не падне върху мен"

18:30 ч. - Десетки хиляди демонстранти вече са на площада.

18: 20 ч. - Протестът в момента:

18:00 ч. - Демонстрантите продължават да се събират на площад Независимост.

17:40 ч. Сцената е на фонтана пред президентството, а на Ларгото е поставен огромен екран.

17:00 ч. Днес следобед имаше три студентски шествия: едното на НАТФИЗ, а другите две - на Софийски университет - обединението "Студенти против мафията" и инициативата "STOP". И трите шествия ще се влеят в големия протест на площад Независимост.

Протестни действия извън столицата

• Пловдив настоява за предсрочни избори

Протестът в Пловдив се провежда на пл. „Съединение” и на бул. „6-ти септември”. Събралото се множество скандира „Оставка”, настояват за предсрочни избори.

• Блокирано движение във Варна

С викове „Оставка“ жители на Варна потеглиха на протестно шествие през центъра на града. Демонстрацията е организирана от „Продължаваме Промяната – Демократична България“. Към нея се присъединиха и хора от местната структура на „Възраждане“.

Шествието за кратко блокира участък от бул. „Цар Освободител“. Спряно е и движението по част от бул. „Цар Борис I“ .

• Демонстрацията в Плевен

В Плевен протестът се провежда пред сградата на общината. Той е заявен в общинската администрация от областното ръководство на партия "Демократи за силна България" (ДСБ).

• Протестът във Велико Търново

Демонстранти се събраха и във Велико Търново. Протестът там започна с искане за оставка на правителството и с призиви „Вън Пеевски и Борисов от властта“ пред сградата на общината.

Полиция затвори за движение главната улица „Независимост“ по искане на протестиращите.

• Демонстрацията в Разград

В Разград граждани започнаха да се събират пред сградата на общината за протест срещу модела на управление в страната. Той е организиран от структурата на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ).

Хората носят български флагове. Протестиращите са издигнали и плакати с надписи, част от които гласят "Никой не печели, ако не гласуваш". Сред присъстващите са общински съветници от групата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в Общинския съвет в Разград.

• Недоволството в Ямбол

В Ямбол жители се събраха на протест с искане за оставка на правителството. Демонстрацията започна в 18:00 часа на централния площад на града, между сградите на Общината и Народно читалище "Съгласие 1862".

• Враца на протест

Протест на недоволни граждани от управлението на държавата започна пред сградата на общината в града. Хората носят плакати с надписи „Бизнесът плаща, за да има властта своя частна армия“, „Бизнесът плаща на държавата, държавата плаща на службите-бухалки“и др.

• Недоволството в Пазарджик

Недоволни от политиката на правителството граждани се събраха и в Пазарджик. Събитието е организирано във Facebook от "Продължаваме Промяната - Демократична България" и е обявено като мирен граждански протест. Присъстващите издигнаха плакати с различни лозунги, сред които "Оставка" и "Стига!".

• Недоволство пред Съдебната палата в Русе

Протест с искания за оставка на правителството има пред сградата на Съдебната палата в Русе. Сред плакатите, които държат присъстващи, са "Да спрем разграбването на държавата ни", "Вън Пеевски от властта", "Отпор срещу диктатурата", "Държавата е наша, а не тяхна", "Правосъдието е в кома", "Оставка", "Мафия", национални флагове на България и знаме на Европейския съюз.

