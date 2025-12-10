Премиерът Росен Желязков с призив за мирни протести

Премиерът Росен Желязков призова за мирни протести тази вечер. Той апелира да се спазват правата и на протестиращите, и на полицаите, които изпълняват служебните си задължения.

„Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство“, заяви Желязков в началото на днешното правителствено заседание.

Министър-председателят подчерта, че е било важно целият кабинет да присъства на дебатите по вота на недоверие, тъй като всички мотиви – основателни или не – трябва да бъдат чути, за да бъдат правилно адресирани анализите, изводите и политиките.

Премиерът припомни, че правителството е дошло с ясно намерение да надгражда над постигнатото от предходните управления, така че следващите да могат да стъпят върху направеното.

Министър-председателят посочи, че кабинетът чува гласа както на младите хора, така и на по-зрелите поколения за това как България да бъде по-добро място за живеене.

Няколко протеста срещу властта са насрочени за тази вечер в София и други градове.

Полицията обяви засилени мерки за охрана в Триъгълника на властта в столицата. Там е сборният пункт на протеста, организиран от ПП-ДБ.

Пред Софийския университет пък се събират и студенти, които са заявили протестно шествие, което ще се влее в протеста на ПП-ДБ, който е с начален час 18 ч.







