Корейски сценарий, обмен на територии, влизане в ЕС: WP показа актуална версия на мирния план

В близко бъдеще Украйна може да сключи дългосрочно мирно споразумение, което предвижда суверенитет на страната, защитен с международни гаранции за сигурност, интеграция в Европейския съюз и икономическо възстановяване с подкрепата на САЩ и европейските партньори. Това пише The Washington Post, цитиран от "Фокус".



Според американски, украински и европейски официални лица преговорите все още не са приключили, а успехът им зависи от готовността на президента Доналд Тръмп да подкрепи споразумението, без да оказва прекалено силен натиск върху Киев и европейските съюзници.



Основните положения на пакета, които се предлагат на Украйна



Членство в ЕС: Украйна може да се присъедини към Европейския съюз още през 2027 г. Това ще спомогне за търговията, инвестициите и намаляването на корупцията в държавните предприятия.



Гаранции за сигурност: САЩ и европейските страни ще осигурят защита на Украйна от евентуални нарушения на споразумението от страна на Русия, включително с формула, подобна на член 5 от НАТО.



Суверенитет и армия: Украйна ще запази контрол над своите територии и ще разполага с армия от около 800 000 войници с възможност за допълнителни сили за подкрепа.



Демилитаризирани зони (подобна на корейския сценарий) и обмен на територии: По линията на прекратяване на огъня ще бъде създадена демилитаризирана зона; част от Донецк може да бъде отстъпена на Русия, за да се избегнат по-нататъшни загуби.



Запорожка АЕЦ: Планира се извеждането на обекта от руски контрол и възможно управление от страна на САЩ за осигуряване на неговата безопасност.



Икономическо възстановяване: Планира се привличането на над 200 млрд. долара замразени руски активи, както и инвестиции от САЩ и международни финансови институции за възстановяване на страната на стойност до 400 млрд. долара.



Американските преговарящи, по-специално Джаред Къшнър и Стив Уиткоф, подчертават необходимостта от съчетаване на гаранции за сигурност и икономически стимули, за да може Украйна да се съгласи на споразумение и да избегне по-нататъшен конфликт.



Според дипломатите, ключовият момент е да се гарантира, че споразумението ще бъде дългосрочно, а не принудително, тъй като прибързаните решения могат да доведат до ескалация на войната и нови загуби.



Най-голямата грешка, която Тръмп може да допусне, е да настоява на принципа "или сега, или никога". Дипломацията не работи по този начин, както и добрият бизнес, подчертава изданието.



Както Тръмп отбеляза преди няколко десетилетия: "Най-лошото, което можете да направите в едно споразумение, е да изглеждате отчаян... Това ще накара другата страна да надуши кръв и тогава сте мъртви".