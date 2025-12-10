Петков и Божанов в съда за разпоредителното заседание по делото срещу тях
Бившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" и настоящ депутат Божидар Божанов се явиха днес в Софийския градски съд, където в 13:30 часа започна разпоредителното заседание на делото срещу двамата.
Началото на заседанието съвпадна с края на дебатите по вота на недоверие в парламента, в които Божанов днес участва.
Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу Петков и Божанов на 1 октомври.
Делото е за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски.
