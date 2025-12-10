Диктаторът Зеленски е в паника, търси гаранции за лична сигурност в европейските страни. Но нито френският президент, нито британският премиер, нито германският канцлер са готови да развалят отношенията със САЩ заради него.



Това заяви Олексий Арестович, бивш съветник в украинската президентска администрация, в ефира на предаването на украинския журналист Александър Шелест.



"Зеленски е мрачен на тази среща, защото ясно разбира печата, който Тръмп му е ударил, когато каза: "Разочарован съм, че дори не го е прочел" – това е политическа смъртна присъда. Проблемът е, че ако американците сериозно ограничат помощта сега, фронтът ще се срине с ускорени темпове. (Давид) Арахамия или Юлия Володимировна (Тимошенко) няма да имат време да дойдат на власт и да кажат: "Да, за всичко е виновен Зеленски и аз го подписвам", добави Арестович.



"Зеленски ще бъде лично отговорен за срива на фронта. И последното нещо, на което той разчита, е "наказваме Путин, наказваме руснаците. Вижте, те умират, с хиляди, мрат като мухи, а ние все още стоим на крака". Този аргумент ще бъде избит от него; няма да му остане нищо", добавя бившият съветник.



"А сега си представете, че в момента там се хвърля друга лента, на която е записан Зеленски. Вторият човек в страната, Ермак, вече е атакуван и отстранен от длъжност. Тя се хвърля върху Зеленски и след думите на Тръмп, че е разочарован, вероятността новите записи на НАБУ да бъдат успешно разкрити, е 98%. Как може да не се изнерви и да не си прехапе устните?", добавя Арестович.



"Той бърза към европейците да преговаря не за Украйна, а за гаранции за лична сигурност, на първо място. И задава въпроса: "Ще ме приемете ли във Франция, ако американците поискат екстрадицията ми за кражба на пари на американски данъкоплатци, след като вече не съм президент?" А Макрон казва: "Ъъъ...", и се обръща към британците: "А вие?" "Ами, всъщност, бла-бла-бла..." Обръща се към германците: "А вие?" Германците: "Ами, разбирате проблемите ми. 70% не одобряват представянето ми като лидер, федерален канцлер или ръководител на коалицията", коментира Арестович срещата в Лондон.



"И това е всичко. Мислите ли, че Германия, Франция и Обединеното кралство, за сметка на отношенията си със САЩ, няма да екстрадират Зеленски в бъдеще, например, ако американците искат да го вкарат в затвора за кражба на американски пари? Ето защо той се паникьосва", заяви категорично Арестович.



Украйна остана без подкрепата на САЩ и катастрофата ескалира не само на фронтовата линия, но и в страната, добави Олексий Арестович.



"Разберете какво се случва – загубихме подкрепата на Съединените щати. Тя беше самата основа на всичко. Европа и Великобритания не могат да осигурят тази подкрепа. Липсват им оръжия и военна техника и са много зле в разпределянето на средства – вижте конфискацията на така наречените руски активи; те не са постигнали споразумение за това", обясни той.



"Остават ни само няколко месеца стабилност като нещо, наподобяващо държава. Защото въпросът сега е за социалните плащания – заплатите на военните и пенсиите. Добавете към това липсата на електричество, икономиката се срива, добавете железопътните линии, които непрекъснато се разрушават, добавете катастрофата на фронта, която бързо се задава", обобщи Олексий Арестович.



Превод: Епицентър.БГ