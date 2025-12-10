Кметът на Белица пред Льо Монд: Обичаме Пеевски! (ВИДЕО)

Белица отново попада във фокуса на европейските медии. Екип на едно от най-авторитетните френски издания – "Льо Монд", посети града и проведе обширно интервю с кмета Радослав Ревански, издигнат и подкрепен от ДПС-Ново Начало. Повод за срещата бе многолюдният митинг в подкрепа на справедливостта, който събра жители от цялата община и региона.

В разговора с френските журналисти кметът говори открито за развитието на Белица, за политическата среда в страната, за отношенията между институциите и за стремежа към силна, единна и европейска България, пише пресцентърът на ДПС.

Ревански подчерта силната подкрепа, която общината получава от народния представител Делян Пеевски, като посочи конкретните резултати от тази институционална връзка:

„Господин Пеевски го обичаме в община Белица, в цялата област. Откакто съм кмет, той ми помага за всичко. За всяка тема, в която имаме казус, отивам при него и той съдействa. Така че подкрепата, която виждате, е съвсем логична – за мен, за общините Гърмен, Сатовча и Якоруда, но и за него самия.“

Той акцентира върху това, че в трудни моменти хората очакват реални решения, а не политически противопоставяния. В интервюто пред френските колеги Ревански говори откровено за протестите в София и за политическия натиск, който според него идва от определени кръгове:

„В София го обвиняват олигарсите, пратени от ПП–ДБ и от президента Радев. Той е най-големият борец срещу олигархията у нас. Затова се организират измислени протести и измислени обвинения.“

Кметът поясни, че местните хора разбират разликата между реална политика, насочена към проблемите им, и политически сценарии, целящи да разделят обществото. Ревански отдели особено внимание на опитите за противопоставяне между столицата и регионите – нещо, което, по думите му, вреди на цялата държава:

„Ние се борим с това повече от 25 години. Групата на Сорос се опитва да противопостави София на провинцията. Но това е грешно. Човекът от София и човекът от Белица сме еднакви. Не се поддаваме на тези провокации.“

Кметът завършва интервюто си с послание, което впечатли журналистите от Льо Монд– визия за България, която гледа напред, а не назад: „Мечтаем София, Белица, Варна и Бургас да се съревновават с вас – истинските европейци от Франция, Англия, Германия и Испания.“

С думите си Ревански показва увереност, оптимизъм и силна вяра в потенциала на българските общини да бъдат равнопоставени партньори на европейските региони.

Посещението на Le Monde в Белица е ясно доказателство за растящия интерес към работата на кмета и развитието на общината.

Ето и речта на Ревански пред симпатизантите на ДПС-Ново Начало в Белица на 9 декември: