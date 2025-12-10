Асен Василев: Влизаме в еврозоната и при оставка на правителството

България ще стане част от еврозоната, дори страната да остане без редовно правителство. Това заяви в кулоарите на парламента съпредседателят на "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Асен Василев, цитиран от NOVA.

Бившият финансов министър коментира заявката на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че управляващите щели да изчакат датата 1 януари за финализиране на членството в еврозоната, преди да подадат оставка.



"Спомняте си миналата година Бойко Борисов как ни обясняваше, че ако няма редовно правителство, няма да влезем в сухопътния Шенген, но влязохме. И в еврозоната ще влезем, дори правителството да е подало оставка", категоричен бе Василев.

Остри критики за протестите и "стая 222"

Василев определи вчерашните демонстрации като "жалка имитация", целяща етническо разделение. Според него истинското разделение в момента е между "тези, които крадат от народа, и българските граждани, които не искат повече да се краде от тях".

Той отправи критики и към "Има такъв народ" (ИТН), че продължават да подкрепят управлението на Делян Пеевски.

"Отиват на инструктаж в стая 222 и им казват, че ще правят каквото им се нареди", заяви Василев, визирайки зависимост на политическите сили от решенията, вземани в кабинета на председателя на ДПС - Ново начало.



В коментара си за финансовата рамка за 2026 година, Асен Василев подчерта, че новият вариант на бюджета само отлага, а не решава заложените проблеми. Той обърна специално внимание на протеста на медицинските сестри, който се провежда днес в цялата страна.

"Днес в цялата страна протестират медицинските сестри, защото средствата, предвидени за тях, всъщност ги няма. 200 милиона от тези 260 милиона евро липсват", посочи съпредседателят на ПП-ДБ.

Василев изрази скептицизъм относно обещанията на властта за решаване на проблема със заплатите в сектор "Здравеопазване", припомняйки разнопосочните срокове, давани от управляващите – от края на юли до края на септември.