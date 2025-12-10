  • Instagram
Парламентът разкри отсъстващите: Кои депутати са пропуснали най-много заседания през ноември

Парламентът разкри отсъстващите: Кои депутати са пропуснали най-много заседания през ноември
Народното събрание публикува неоправданите отсъствия на депутатите от пленарни заседания и от комисии през ноември на своята интернет страница.

Вижте кои са тези народни представители ТУК

Правилник на Народното събрание

Според Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народният представител е длъжен да присъства на заседанията на Народното събрание. Депутат, на когото се налага да отсъства по уважителни причини от заседание, предварително уведомява председателя на парламента. Депутатът провежда срещи с избиратели, включително в изборните райони, освен във времето за пленарни заседания или заседания на комисии, гласи правилникът.

Депутатите имат право на платен годишен отпуск, който съвпада с ваканциите на Народното събрание и нямат право на неплатен отпуск.

Възнаграждения и удръжки

Според правилника народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие.

При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение. При неоправдано отсъствие от три поредни или общо пет пленарни заседания за съответния месец се прави удръжка, равна на две трети от месечното му възнаграждение. Когато поради липса на кворум заседанието не бъде открито или бъде прекратено, на народните представители, отсъствали по неуважителни причини от заседанието, се прави удръжка, равна на две трети от дневното възнаграждение.

Таблица с неоправдани отсъствия на народни представители – ноември 2025

ДатаНароден представителВид отсъствие
28/11/2025 Ивелин Людмилов МихайловОтсъствие от пленарна зала
28/11/2025 Стилиана Иванова БобчеваОтсъствие от пленарна зала
28/11/2025 Лариса Борисова СавоваОтсъствие от пленарна зала
28/11/2025 Людмила Николаева ИлиеваОтсъствие от пленарна зала
28/11/2025 Димитър Иванов АврамовОтсъствие от пленарна зала
27/11/2025 Ивелин Людмилов МихайловОтсъствие от заседание на Комисия по външна политика
27/11/2025 Юлиана Младенова МатееваОтсъствие от пленарна зала
21/11/2025 Делян Славчев ПеевскиОтсъствие от пленарна зала
20/11/2025 Ивелин Людмилов МихайловОтсъствие от заседание на Комисия по външна политика
19/11/2025 Ивелин Людмилов МихайловОтсъствие от заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
18/11/2025 Цончо Томов ГаневОтсъствие от заседание на Комисия по бюджет и финанси
14/11/2025 Иван Богомилов ПетковОтсъствие от пленарна зала
13/11/2025 Стилиана Иванова БобчеваОтсъствие от заседание на Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество
13/11/2025 Делян Славчев ПеевскиОтсъствие от пленарна зала
12/11/2025 Ивелин Людмилов МихайловОтсъствие от заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/11/2025 Делян Славчев ПеевскиОтсъствие от пленарна зала
12/11/2025 Рамадан Байрам АталайОтсъствие от заседание на Комисия по енергетика
12/11/2025 Ремзи Дурмуш ОсманОтсъствие от заседание на Комисия по енергетика
12/11/2025 Даниела Руменова РайчеваОтсъствие от заседание на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
12/11/2025 Йордан Христов ТодоровОтсъствие от заседание на Комисия по енергетика
11/11/2025 Стилиана Иванова БобчеваОтсъствие от заседание на Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество
07/11/2025 Васил Стефанов СтефановОтсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Красимира Петкова Нинова-КатинчароваОтсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Даниел Станиславов ПродановОтсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Рамадан Байрам АталайОтсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Ремзи Дурмуш ОсманОтсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Искра Михайлова МихайловаОтсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Йордан Христов ТодоровОтсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Ивайло Николаев МирчевОтсъствие от заседание на Комисия по енергетика
07/11/2025 Красимир Цветков Манов

