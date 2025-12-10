  • Instagram
ПП с подробни инструкции за предстоящия протест в София

ПП с подробни инструкции за предстоящия протест в София
От "Продължаваме Промяната" публикуваха подробни инструкции за предстоящия протест в София.

От ПП пишат, че протестът ще се проведе на площадите “Независимост“ и “Батенберг“, на които ще бъдат разположени екрани и озвучаване; Сцената на протеста ще бъде пред фонтана на Президентството;

Протестът няма да проведе шествие, подчертават от ПП и призовават протестиращите да носят своите лични документи;

Полицията ще разположи КПП-та за проверка за опасни предмети, от ПП молят протестиращите да не носите такива;

По периферията на протеста ще има разположени стюарди. От ПП призовават, в случай че забележите опасна ситуация, веднага да я съобщите на най-близкия стюард, за да реагираме своевременно;

"За да избегнем блокиране на хора, планирайте своето пътуване правилно. Избягвайте централните спирки на метрото след 17:30 часа", призовават още от ПП.

