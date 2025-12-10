  • Instagram
Вижте къде да не минавате с колите заради протеста в София

Вижте къде да не минавате с колите заради протеста в София
Голям протест и тази вечер ще се проведе в София в т. нар. Триъгълник на властта. От Столична община обявиха какви промени в движението се налагат във връзка с демонстрацията, на която се очакват десетки хиляди души.

Забранени са престоят и паркирането, с изключение на автомобилите на СДВР, без да се засягат местата в режим на платено паркиранеслужебен абонамент“, както следва:

  • на паркинга на пл. „Княз Александър I“;
  • на ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;
  • на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
  • на ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
  • на пл. „Николай Гяуров“.

От 18.00 часа до приключване на протеста по необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция“ при СДВР се забранява влизането на пътни превозни средства съответно по:

  • на ул. „Московска“ между ул. „Георги С. Раковски“ и ул. „Будапеща“;
  • на ул. „Георги Бенковски“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“;
  • на ул. „Будапеща“ между бул. „Княз Александър Дондуков“ и ул. „Московска“.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосочените време и места.

