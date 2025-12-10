Тихомир след "Ергенът": Не съм имал чувства към Виктория

Тихомир Литов, един от най-обсъжданите участници във финала на "Ергенът: Любов в рая", проговори за емоциите си след края на формата. В откровено интервю той призна, че сърцето му е трепнало истински само за една дама, но това не е била неговата стратегическа партньорка Виктория.

"Натали, Натали, Натали"

Въпреки че достигна до финала в тандем с Виктория, Тихомир не скри, че истинският му интерес е бил насочен към друга участничка.

"Натали, Натали, Натали. Наистина имах чувства към нея", сподели Тихомир Литов, цитиран от LadyZone.

Той допълни, че е осъзнал впоследствие невъзможността на тези отношения. Натали избра да приеме пръстена на Орлин, към когото изпитваше симпатии още от началото на предаването, оставяйки Тихомир в позицията на губещ в този любовен триъгълник. Според него развоят на събитията е можел да бъде различен, ако подходът му е бил друг в по-ранен етап.

Край на отношенията с Виктория

Тихомир хвърли светлина и върху връзката си с Виктория, с която си партнираха до самия край на предаването. Той бе категоричен, че между тях е имало уговорка за стратегическа игра, но не и романтични емоции.

Участникът описа Виктория като "прекрасна, грижовна и много добра жена", но подчерта, че симпатиите му се изчерпват дотам. След края на снимките двамата не поддържат дори приятелски отношения.

"Не съм имал чувства към Виктория", заяви категорично Тихомир, цитиран от LadyZone, разсейвайки всички съмнения за възможна връзка между двамата извън екрана.