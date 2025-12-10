Депутатите гласуват шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков" утре в 13.30 часа

Депутатите започнаха работа.



Първо те приеха програмата за работа на Народното събрание през тази седмица.

Шестият вот на недоверие към правителството е част от ангажиментите на парламента.

Вносители са ПП-ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ.

Темата на вота е "Провал в икономическата политика".

До поредното искане за оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

От ПП-ДБ обясниха, че точно водената от кабинета икономическа политика е изкарала толкова много хора на протест.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов представи мотивите за вота. Към момента той е подкрепен от Морал, единство, чест“ и „Алианс за права и свободи“.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев призова Росен Желязков да подаде оставка. Той отново напомни, че бюджетът за 2026 година показва кои са приоритетите на кабинета. Веднага Рая Назарян му направи забележка. Това го вбеси и той й обясни, че нищо не нарушава и икономиката е тясно свързана с образованието, здравеопазването и с други сфери.

В отговор министърът на финансите Теменужка Петкова напомни на Василев, че в този живот никога нищо не е на живот и на смърт и заяви, че не е хубаво да се лъже и не е редно да разделя хората.

От миналия петък до внасянето на преработения бюджет този понеделник 80 % от мотивите по вота са неоснователни, каза Александър Иванов от ГЕРБ-СДС.

Той посочи, че в голямата си част мотивите вече са неоснователни, защото са отменени плановете за вдигане на данъци, както и административната тежест по отношение на софтуера за управление на продажбите в търговските обекти (СУПТО).

Два дни преди внасянето на вота за икономическа политика дойде една новина – данните, които Евростат изнесе, са, че България се нарежда сред водещите държави в ЕС по ръст на икономиката, заяви Александър Иванов. Новината е, че България е пета по ръст на икономиката си в Европа, посочи той и допълни, че България е на рекордно ниски нива по безработица.

Иванов коментира, че шестият вот на недоверие цели дестабилизация на правителството и на държавата.

На трибуната излезе и Станислав Балабанов, който ясно заяви становището на управляващите. Веднага получи забележка от Назарян обаче.

"Възраждане" също обявиха, че ще подкрепят шестия вот на недоверие.

„Позорно и обидно е да имаме правителство, в което целият Министерски съвет е известен с това, че е на директно разпореждане от Делян Пеевски", каза Цончо Ганев.

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов напомни, че за съжаление България се управлява по феодален начин.

След 4 часа дебати разискванията по темата приключиха и Рая Назарян обяви, че утре в 13.30 часа ще бъде гласуван шестият вот на недоверие.