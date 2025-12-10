Удължиха срока за регистрация на кладенци до 2039 година

Срокът за регистрация на кладенци за собствени потребности и стопански цели се удължава с цели 14 години – до 28 ноември 2039 година. Промените в Закона за опазване на околната среда вече са факт и са обнародвани в брой 104 на "Държавен вестник" от 5 декември, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

От ведомството уточняват, че това е последният срок, в който съоръженията могат да бъдат вписани законно. Удължаването цели да се осигури достатъчно време за събиране на достоверни данни за състоянието на подземните води, които са ключови при изготвянето на Плановете за управление на речните басейни.



Заявлението за регистрация на кладенци, използвани за битови цели, поливане и водопой на животни в рамките на домакинството, е напълно безплатно. Гражданите не дължат държавни такси и данъци за тези съоръжения.

Важно облекчение за собствениците е, че не се изисква монтиране на водомери, стига ползването на вода да не надвишава 10 кубически метра на денонощие. Регистрацията е необходима, за да се защитят правата на гражданите и да се ограничи рискът от пресъхване на водоизточниците в населените места.

Къде се подават документи

Жителите на Русе и региона попадат в обхвата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ със седалище в Плевен. Документи обаче могат да се подават и на място – чрез кметовете на общини, райони, кметства или кметските наместници. Те са длъжни да издадат входящ номер за всяко заявление и да го предадат към съответната дирекция.

МОСВ предупреждава, че след изтичане на новия краен срок през 2039 г., всички нерегистрирани кладенци ще подлежат на ликвидация за сметка на собственика, който ще носи и административно-наказателна отговорност.

Мисията на екоминистерството е опазването на водния ресурс в условията на климатични промени и засушаване, като регистърът ще помогне за по-балансираното управление на водите.