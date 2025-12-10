  • Instagram
Италианската кухня беше получи от ЮНЕСКО статут на световно културно наследство

Италианската кухня беше получи от ЮНЕСКО статут на световно културно наследство
Италианската кухня получи от ЮНЕСКО статут на световно културно наследство, предаде АНСА, цитирани от БТА.

Решението беше обявено днес от Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО, обсъждащ в Делхи кандидатурите за вписване в списъка на Нематериалното културно наследство на организацията.

