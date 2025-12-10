Италианската кухня беше получи от ЮНЕСКО статут на световно културно наследство
Италианската кухня получи от ЮНЕСКО статут на световно културно наследство, предаде АНСА, цитирани от БТА.
Решението беше обявено днес от Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО, обсъждащ в Делхи кандидатурите за вписване в списъка на Нематериалното културно наследство на организацията.
