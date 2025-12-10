  • Instagram
6 допълнителни дни ползват столичани с карти за градския транспорт заради стачките през май

6 допълнителни дни ползват столичани с карти за градския транспорт заради стачките през май
Ако сте имали валидна карта за градския транспорт в София по време на стачните действия между 14 и 19 май 2025 г., разполагате с до шест допълнителни дни след изтичане срока на превозния ви документ, напомнят от онлайн платформата „Ние, потребителите“ в един от най-активните периоди за подновяване на картите за пътуване.

“Важно е да знаете, че активирането на допълнителните дни не става автоматично. След като изтече срокът на валидност на вашия превозен документ, дните за компенсация се добавят само при валидиране на картата в превозно средство или на касите на Центъра за градска мобилност (ЦГМ).”, разяснява в кратко видео основателят на “Ние, потребителите” Габриела Руменова, която още тогава също постави официално въпроса за компенсирането на засегнатите. Тя уточнява, че така избраната процедура за получаване на дължимите дни дава възможност на потребителя сам да избере датата, от която да започнат да текат тези дни.

