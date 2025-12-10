Васил Терзиев: Омръзна ми от оправданията на кмета на „Люлин“
Омръзна ми да слушам как на кмета на „Люлин“ все някой друг му е виновен. Все нещо не му се помагало, все нямало диалог. Диалог има – работа няма. И пари има – осигурени са му над 600 хил. лв. Резултат няма. Това написа кметът на София Васил Терзиев в профила си във Фейсбук.
„Мобилизираме всички ресурси кварталът да бъде изчистен в кратък срок. И ще го направим с по-малко средства, отколкото са му предоставени на него. Събираме техника, идентифицираме точки, мобилизираме помощ отвън“, допълва Терзиев.
Той благодари на доброволците в „Люлин“, които организират нова акция в събота.
Това е акция на хората, които отказват да се примирят, че „тука е така“ или че промяната трябва да си я изстрадат, допълва още столичният градоначалник.
Терзиев пише още, че и той и екипът му и служителите на „Софекострой“ ще подкрепят акцията с техника, с хора и с още повече енергия.
„Благодаря за търпението на люлинци и за волята да не се огънем пред изнудването“, заявява той.
Терзиев дава пример с кметовете на „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ - Делян Георгиев, Кристиян Христов и Георги Илиев, които, вместо да се оплакват, са на терен всеки ден.
Ден след ден. Машини, план, организация. Показват как се работи, когато кварталът ти е приоритет, а не извинение. Когато в кризата виждаш възможност, а не трагедия, допълва Васил Терзиев.
