"Да, България" иска забрана НСО да пази депутати

Коалицията "Да, България" официално инициира промени в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с които се забранява държавни гардове да пазят народни представители. Предложението предвижда охрана да се полага единствено на председателя на Народното събрание, както е практиката в европейските страни.

Това обяви съпредседателят на формацията Ивайло Мирчев на брифинг в кулоарите на парламента тази сутрин.



Основният мотив за законодателната инициатива е казусът с лидера на "ДПС – Ново начало" Делян Пеевски. Според Мирчев държавната охрана на Пеевски е назначена въз основа на "фалшив сигнал" за заплаха от руското ГРУ и е напълно необоснована.

"Охраната на Пеевски трябва да бъде свалена от НСО. Тя е абсолютно нелогична, по фалшив сигнал за руското ГРУ. Охрана трябва да има само председателят на Народното събрание", заяви Ивайло Мирчев.

Той подчерта, че в момента Пеевски се ползва с безпрецедентен ресурс за сигурност, включващ освен НСО, още барети от Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ), полиция, жандармерия и частна охрана.

"Напомняме на ГЕРБ, че техният лидер Бойко Борисов подписа оставката на Антон Славчев - трябва да го направят и депутатите, които се оказват доста свенливи след лидера им, или го бойкотират", коментира Мирчев и допълни, че всички депутати от тяхната група вече са подкрепили предложението.

Мирчев бе категоричен, че няма информация друг депутат, освен Пеевски, да ползва подобна охрана. Формацията ще изиска становище от ДАНС и службите относно достоверността на сигнала за руска заплаха. "Никой няма интерес, Русия никога не е била срещу Делян Пеевски", допълни той.

Промени в закона за пране на пари

Паралелно с промените в Закона за НСО, "Да, България" внася и изменения в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Целта е санкциите по глобалния закон "Магнитски" да започнат да се прилагат ефективно и в България.

"Внасяме изменение в закона за мерките с изпиране на пари, за да може санкциите по Магнитски да се прилагат спрямо него", обясни съпредседателят на партията Божидар Божанов.

Вот на недоверие и протести

Божанов коментира и предстоящия вот на недоверие към правителството, като го определи като "вот на протеста". Той изрази очакване инициативата да бъде подкрепена от всеки народен представител с политически инстинкт.

"Площадите в цялата страна казаха едно нещо - оставка. Подкрепата за протеста е огромна. Хората искат Пеевски най-накрая, след толкова години, да бъде изваден от обществено-политическия живот на страната", заяви Божанов.

Според него управляващите губят доверие с всеки изминал ден, а властта "вече е паднала", дори хората да не са физически на улицата. Той акцентира и върху ролята на машинното гласуване като единствен начин за изолиране на Пеевски от политическата система и предотвратяване на изборни манипулации.