Кирил Петков призова за масов протест срещу Борисов и Пеевски

Кирил Петков призова за масов протест срещу Борисов и Пеевски
Бившият премиер Кирил Петков отправи призив за масово участие в антиправителствен протест, който се организира днес в няколко града на страната. Чрез видео обръщение в социалните мрежи съпредседателят на "Продължаваме промяната" заяви, че ще присъства на демонстрацията заедно със своето семейство."Днес е денят на големия протест. Надявам се всички да сме заедно. Децата ми, родителите ми и всички около мен ще бъдат там. Три поколения да се хванем заедно за ръце и да кажем: Стига толкова", заяви Кирил Петков.

Според бившия министър-председател основната цел на недоволството е отстраняването на Бойко Борисов и Делян Пеевски от политическото управление на страната. Петков определи демонстрацията като акт на "любов към България, която се развива".


По-рано днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира напрежението и исканията за оставки. Той подчерта, че политическите оценки и въпросите за властта трябва да останат на заден план до началото на новата година.

"Сега имаме геостратегическа задача, която е изключително важна и трябва да бъде довършена докрай. Това съм заявил на всички партньори и затова през тези седмици ще бъдем консолидирани – не от инат, а за да завършим процеса на присъединяване", категоричен бе Бойко Борисов.

Според лидера на ГЕРБ, разговорите за оставки и протести ще бъдат актуални след 1 януари 2026 година, когато се очаква да бъдат изпълнени ключови ангажименти на страната в международен план.

