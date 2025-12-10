Как да се опазим по време на протест: Съветите на Лазар Радков
Доброволецът Лазар Радков сподели наръчник как да се опазим по време на протест. За тази вечер са планувани масови антиправителствени демонстрации в редица градове в страната и чужбина.
На 1 декември при големия протест в София възникна напрежение и се стигна до сблъсъци с полицията. Тогава Радков и екипът му бяха на терен, за да помагат на пострадалите.
По думите му хората, които довечера ще отидат в Триъгълника на властта трябва да са наясно, че винаги има риск да пострадат, дори да отиват с мирна нагласа. „Понякога покрай сухото гори и мокрото“.
„Винаги има шанс да паднем и да се нараним. В по-лошия случай – да бъдем стъпкани от тълпата.
Да ни удари паве или друг летящ предмет, ако попаднем в зона на сблъсъци. Да ни удари полицейска палка пак в същата зона. Да ни напръскат с лютив спрей. Да ни обгазят с други сълзотворни вещества“, уточнява Лазаров.
Той съветва хората да се движат в периферията на тълпата, защото там е по-безопасно. Допълва, да стоят по-далеч от служителите на реда, защото покрай тях е по-вероятно да избухнат сблъсъци. И да странят от агитки и провокатори, обикновено облечени в черни дрехи с качулки.
Ако бъдете ударени от летящ предмет, полицейска палка, напръскани с лютив спрей или пострадаме по друг начин – първо трябва възможно най-бързо да отидем на безопасно място. Второ, да потърсим Спешна помощ или доброволци.
Ако бъдете напръскани с лютив спрей: „Сапун и вода вече видяхме, че работят добре и реално са най-евтиният начин да бъде помогнато на повече хора. За лична употреба вероятно антидот за спрей е решение, но понеже нямам личен опит, не мога да кажа или препоръчам нищо. Някои хора от протеста споделиха, че са ги поливали с прясно мляко или Кока-Кола и по техни думи работело. Потърсих данни в литературата, но конкретно потвърждение не открих… така че нито мога да потвърдя, нито да отхвърля“, обясни Радков.
Той препоръчва на тези, които мислят да са по-активни на демонстрацията да си вземат строителна каска и предпазни очила. Да не ходят сами и да избягват провокации с полицията.
Още по темата:
- » “НЕ на омразата!” - членове и активисти на ДПС, в защита на демокрацията, сигурността и стабилността на България
- » Четири протеста срещу разширението на зоните за паркиране в София
- » Родители на неприети в детски градини деца излизат на протест пред Министерски съвет