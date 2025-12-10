Как да се опазим по време на протест: Съветите на Лазар Радков

Доброволецът Лазар Радков сподели наръчник как да се опазим по време на протест. За тази вечер са планувани масови антиправителствени демонстрации в редица градове в страната и чужбина.

На 1 декември при големия протест в София възникна напрежение и се стигна до сблъсъци с полицията. Тогава Радков и екипът му бяха на терен, за да помагат на пострадалите.

По думите му хората, които довечера ще отидат в Триъгълника на властта трябва да са наясно, че винаги има риск да пострадат, дори да отиват с мирна нагласа. „Понякога покрай сухото гори и мокрото“.



„Винаги има шанс да паднем и да се нараним. В по-лошия случай – да бъдем стъпкани от тълпата.

Да ни удари паве или друг летящ предмет, ако попаднем в зона на сблъсъци. Да ни удари полицейска палка пак в същата зона. Да ни напръскат с лютив спрей. Да ни обгазят с други сълзотворни вещества“, уточнява Лазаров.

Той съветва хората да се движат в периферията на тълпата, защото там е по-безопасно. Допълва, да стоят по-далеч от служителите на реда, защото покрай тях е по-вероятно да избухнат сблъсъци. И да странят от агитки и провокатори, обикновено облечени в черни дрехи с качулки.

Ако бъдете ударени от летящ предмет, полицейска палка, напръскани с лютив спрей или пострадаме по друг начин – първо трябва възможно най-бързо да отидем на безопасно място. Второ, да потърсим Спешна помощ или доброволци.



Ако бъдете напръскани с лютив спрей: „Сапун и вода вече видяхме, че работят добре и реално са най-евтиният начин да бъде помогнато на повече хора. За лична употреба вероятно антидот за спрей е решение, но понеже нямам личен опит, не мога да кажа или препоръчам нищо. Някои хора от протеста споделиха, че са ги поливали с прясно мляко или Кока-Кола и по техни думи работело. Потърсих данни в литературата, но конкретно потвърждение не открих… така че нито мога да потвърдя, нито да отхвърля“, обясни Радков.

Той препоръчва на тези, които мислят да са по-активни на демонстрацията да си вземат строителна каска и предпазни очила. Да не ходят сами и да избягват провокации с полицията.